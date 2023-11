Banca Romaneasca reduce costurile creditelor

Banca Romaneasca a luat decizia de a reduce dobanzile variabile la credite ipotecare si cele de consum garantate, prin diminuarea marjelor.

Pentru Creditul Rezidential, acordat in euro, marja a fost ajustata cu un punct procentual, la 5,3%, la care se adauga indicele Euribor la trei luni, informeaza Capital.

In ceea ce priveste creditul ipotecar dobanda a scazut prin reducerea marjei cu 2,8 puncte procentuale pentru imprumuturile in lei, la 3,2%, si cu 1,8 puncte pentru cele in euro, la 6,2%.

De asemenea, la creditele de consum cu garantii imobiliare, marja bancii s-a diminuat cu doua puncte pentru finantarile in lei, la 3%, si cu 1,7 puncte pentru cele in euro, la 4,3%.

Banca Romaneasca a majorat comisionul de acordare pentru acest tip de credite, care nu mai este acordat pentru achizitie de terenuri libere de constructii, cu un punct procentual, la 2%, aplicat la valoarea imprumutului.