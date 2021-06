O importanta banca spaniola lanseaza un serviciu de tranzactionare a bitcoin pentru clientii din Elvetia

Banca a anuntat ca noul serviciu, care va fi inaugurat oficial pe 21 iunie, va inclue tranzactii cu bitcoin si servicii de custodie, obiectivul fiind extinderea si la alte. BBVA nu va oferi consultanta pentru aceste tipuri de investitii.BBVA a explicat ca pe parcursul unei lansari graduale a observat "o dorinta semnificativa" a investitorilor pentru criptoactive sau active digitale, pentru a-si diversifica portofoliile, in pofida volatilitatii si riscului ridicat", a afirmat directorul general al BBVA Elvetia, Alfonso Gomez.Initiativa vine pe fondul unui interes institutional tot mai mare pentru bitcoin . Cea mai valoroasa criptomoneda din lume este considerata de catre investitori si de catre unele companii drept o protectie fata de inflatie , in conditiile in care guvernele si bancile centrale au recurs la masuri de stimulare a redresarii economice. El Salvador a devenit prima tara din lume care a adoptat bitcoin ca mijloc legal de plata, chiar daca bancile centrale din intreaga lume au avertizat in repetate randuri ca investitorii in criptomonede trebuie sa fie gata sa-si piarda toti banii.Economiile majore, inclusiv China si Statele Unite, au semnalat in ultimele saptamani o abordare mai dura, creand in acelasi timp planuri de dezvoltare a propriilor monede digitale ale bancilor centrale.In luna mai, banca americana Goldman Sachs a dezvaluit detalii despre un grup de tranzactionare a criptomonedelor, potrivit unei note adresate personalului, vazuta de ReutersBBVA a explicat ca limiteaza acest nou serviciu de criptomonede la Elvetia, deoarece tara are reglementari clare si o adoptare pe scara larga a activelor digitale."Extinderea serviciului la noi tari sau alte tipuri de clienti va depinde de faptul daca pietele indeplinesc conditiile adecvate in termeni de scadenta, cerere si reglementare", a aratat institutia financiara. BBVA este prezenta in Elvetia printr-o franciza detinuta integral, axata pe servicii bancare internationale.