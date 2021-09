Raluca Turcan vrea ca banii de la rectificarea bugetară să fie folosiţi pentru reforma sistemului de pensii şi salarizării

”Prima rectificare bugetară din acest an asigură finanţarea necesară accelerării reformelor iniţiate de Ministerului Muncii în domeniul pensiilor şi al salarizării. Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat a fost suplimentat cu 2 milioane de lei, sumă care va asigura contractarea de expertiză pentru reforma sistemului de pensii şi pentru cea a salarizării, precum şi achiziţia de echipamente şi salarizarea personalului suplimentar implicat în procesul de digitalizare, din casele judeţene de pensii. Respectarea calendarului propus prin PNRR pentru finalizarea procesului de digitalizare a dosarelor de pensii, adică prima etapă a reformei, presupune în mod obligatoriu angajarea pe perioadă determinată a încă 1000 de persoane şi achiziţii de echipamente şi dotări suplimentare, iar acum bugetul permite acest lucru”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook Ministrul a mai notat că, pe parcursul acestui an, au crescut veniturile colectate din contribuţiile angajaţilor şi a crescut sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat.”Astfel, BASS nu mai are nevoie de subvenţia de 16,77 miliarde de lei de la bugetul de stat, prevăzută la începutul anului, ci doar de 13,4 miliarde de lei. Prin urmare, rectificarea de astăzi prevede diminuarea acestei subvenţii cu 3,3 miliarde de lei. Sumele necesare pentru plata pensiilor, ajutoarelor sociale şi a celorlalte drepturi sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale şi vor fi achitate la timp beneficiarilor, ca şi până acum”, a mai anunţat ministrul.De asemenea, Raluca Turcan a mai precizat că, tot la rectificarea bugetară, a fost majorată cu 547 milioane de lei subvenţia pentru echilibrarea bugetului pentru şomaj, pentru a putea susţine cheltuielile pentru aplicarea măsurilor de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor.Totodată, cu privire la salariul minim, ministrul Muncii a întărit declaraţiile premierului Florin Cîţu, subliniind că este de acord că nivelul salariului minim trebuie să crească iar mecanismul de majorare să nu mai fie un instrument politic, ci să fie bazat pe criterii obiective."Am stabilit cu partenerii sociali că este nevoie de un calendar mult mai strâns pentru a analiza toate propunerile și datele economice, astfel încât, la sfârșitul lunii octombrie să putem avansa o variantă agreată a salariului minim. Așa cum ne-am angajat, predictibilitatea este un element important pentru mediul economic, dar și o dovadă de respect față de partenerii noștri sociali".