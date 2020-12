Amenda uriasa pentru una dintre cele mai mari banci europene. Institutia "si-a tratat prost" clientii care nu-si mai puteau plati ratele

Autoritatea de supraveghere financiara din Marea Britanie a luat in vizor perioada cuprinsa intre 2014 si 2018, declarand ca Barclays a aplicat masuri de restructurare pro-active pentru peste 1,5 milioane de clienti, in valoare de 273 de milioane de lire din 2017 incoace, noteaza Mediafax FCA a declarat ca banca nu a actionat cu profesionalism in conditiile in care clientii au intarziat sa isi plateasca creditele, iar Barclays a preferat in cele mai multe cazuri sa ignore motivele care au stat in spatele restantelor.