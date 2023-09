Belgia va intra intr-o grava recesiune economica in 2009

Belgia ar putea intra intr-o "recesiune grava" in 2009, in contextul in care ansamblul indicatorilor economici de la sfarsitul anului trecut, in frunte cu inflatia, denota o perspectiva sumbra asupra economiei, sustine Guy Quaden, guvernatorul bancii centrale a Belgiei.

Acesta a declarat ca produsul intern brut din 2009 ar putea scadea cu 1,9%, marcand intrarea Belgiei intr-o recesiune grava. In decembrie, acesta anticipa o scadere cu doar 0,2% a PIB-ului, informeaza AFP.

"Caracteristic acestei recesiuni, spre deosebire de cele din anii '80 si '90, este viteza deteriorarii mediului economic", a mai spus guvernatorul, calificand drept un "dezastru real" scaderea masiva a PIB-ului in al patrulea trimestru din 2008, cu 1,3%, fata de trimestrul anterior.

Deteriorarea economiei, veniturile slabe din taxe si masurile de relansare vor cauza un deficit bugetar de 3,3% din PIB, fata de 1,1% din PIB in 2008, in timp ce datoriile publice vor creste pentru prima data in ultimii 15 ani.