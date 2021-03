Topul beneficiilor financiare incasate de angajatii din Romania in pandemie. Cinci avantaje regasite des in pachetul salarial

Beneficiile cel mai mult afectate de pandemie

Valoarea maxima a beneficiilor per angajat

Companiile si angajatii au trebuit sa se adapteze la munca de la distanta si la o cerere mare de beneficii digitale care se potrivesc unui nou set de nevoi si provocari multiple ale angajatilor.Tichetele de masa, cadourile, turismul intern (accesat prin intermediul voucherelor de vacanta), serviciile medicale (pentru angajati si apartinatori) si pensiile private (pilonul III) sunt principalele 5 beneficii flexibile alese de angajati, in 2020, potrivit analizei anuale Benefit.Bugetele alocate de companii, in 2020, pentru beneficiile angajatilor au crescut usor.Astfel, daca in 2019 bugetul lunar brut oferit fiecarui angajat pentru beneficii flexibile era de aproximativ 390 de lei, anul trecut, media lunara a trecut de 400 de lei. Angajatii au directionat 75% din bugetele lor inspre beneficii scutite total sau partial de taxe."Efectele directe si asociate ale pandemiei de COVID-19 continua sa fie un subiect principal in departamentele de resurse umane din tara, afectand fiecare componenta a locului de munca, inclusiv beneficiile extrasalariale. In ultimul an, in Romania, a crescut interesul pentru beneficii digitale in randul tuturor categoriilor de angajati, acestia alegand produse si solutii pe care le pot accesa imediat si care le ofera un plus de siguranta. Astfel, au luat avans beneficiile care au legatura cu achizitiile in mediul online, serviciile medicale pentru angajati si familiile lor, dar si vacantele in Romania", spune Stelian Bogza, cofondator Benefit.Abonamentele la sport, transportul, cursurile profesionale au inregistrat cele mai mari scaderi in topul preferintelor din platforma, ca o consecinta directa a masurilor de preventie impuse de autoritati in pandemia de COVID-19.Angajatii au cheltuit, in medie, 200 de lei pentru achizitia unui beneficiu din categoria celor flexibile in platforma Benefit.In numar mare, angajatii au accesat facilitatea oferita de platforma pentru a-si cumula bugetele primite de la angajator pe mai multe luni si au folosit inclusiv fonduri personale pentru unele beneficii ce pot fi platite astfel.Cel mai frecvent cumparat beneficiu nedeductibil a fost cardul cadou la magazine din diverse industrii."Pe masura ce lumea va continua sa depaseasca normele cu care ne-am obisnuit, va creste interesul pentru beneficiile cu accent pe imbunatatirea vietii personale a angajatilor. Un angajat multumit si sanatos va fi, in general, mai productiv pentru companie. Astfel ca angajatorii vor pune mai mult accentul pe beneficiile care contribuie la cresterea performantelor si starii de bine a angajatilor", mai spune Bogza.Acesta se asteapta ca solutiile complete de beneficii fixe si flexibile sa fie o alegere pentru tot mai multe companii, atat prin prisma diversitatii ofertei pentru angajati, cat si pentru economiile de resurse pe care acest sistem le genereaza intr-o companie, reducand din incarcarea departamentelor de HR si financiar.Beneficiile fixe au ramas si in 2020 prima alegere pentru majoritatea angajatorilor.Acestia au oferit in pachetele pentru angajati beneficii deductibile precum tichete de masa, in limita unui tichet de masa/ zi lucratoare (valoarea nominala maxima este, in prezent, de 20,01 lei), tichete cadou oferite la ocazii speciale (1 Martie, 1 Iunie , Paste, Craciun), vouchere de vacanta (acordate in limita a 6 salarii minime brute/ an/angajat, oferite exclusiv in format digital), tichete culturale (ce beneficiaza de taxe 0% pentru angajator si impozit pe venit de 10% pentru angajat si pot fi acordate lunar cu o valoare maxima de 160 de lei/ angajat sau ocazional in cuantum de 320 de lei/ eveniment)."Pe langa aparitia unor beneficii noi - de la bugete pentru adaptarea spatiului de lucru de acasa, la zile libere pentru parinti si consiliere online pentru angajati - anul trecut, companiile care acorda beneficii fixe au inteles sa vina in sprijinul angajatilor si le-au oferit mai multe solutii cu valoarea nominala maxima deductibila, ajutand la cresterea puterii de cumparare a acestora", spune Catalin Olteanu, director comercial Edenred Romania.