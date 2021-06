SONDAJ Romanii ar vrea ca angajatorul sa le plateasca terapia la psiholog

Angajatii cu copii vor bani pentru bona

Ce beneficii au primit romanii

12,6% dintre salariati vor ca institutia unde lucreaza sa le ofere tehnologia necesara pentru a-si desfasura activitatea, iar 11,4% ar vrea sa aiba un abonament la o companie care produce si livreaza mancarea acasa.Putin peste 11% vor abonament la sala, iar 10,1% isi doresc asigurare medicala la o clinica privata. Aproximativ 7,6% ar vrea sa le fie asigurate costurile pentru sedinte la un nutritionist, iar 6,3% ar vrea sa poata face teste PCR pe cheltuiala companiei.Doar unul din 100 de romani ar vrea ca angajatorul sa le ofere un abonament la o platforma de streaming, iar acelasi procent s-ar multumi cu o prima sau un beneficiu minim de tipul tichetelor de masa."Faptul ca salariatii isi doresc ca angajatorii sa le asigure costurile pentru psihoterapie este in concordanta cu faptul ca romanii au fost cei mai stresati si tematori angajati anul trecut (dintre romani, cehi, greci, unguri), insa doar 4% dintre ei au apelat la un psiholog, fata de 34% in cazul cehilor, conform unui studiu realizat de Undelucram la finalul 2020", potrivit analizei.In ceea ce priveste angajatii care au copii, cei mai multi (24,1%) ar vrea ca angajatorul sa le asigure costurile pentru a avea o bona.Alte beneficii foarte importante in opinia parintilor sunt un abonament pentru copii la o clinica medicala privata (22,4% dintre respondenti), sustinerea costurilor pentru plata gradinitei private (19%), asigurarea unor cursuri de parenting (19%) si asigurarea unor costuri pentru psihoterapie (15,5%)."Discutia despre beneficiile pentru angajati nu mai poate fi purtata doar in biroul de Resurse Umane. E momentul sa intrebam angajatii ce nevoi au si apoi sa analizam capacitatea organizatiei de a le oferi beneficii relevante. Faptul ca oamenii simt nevoia de a fi sustinuti financiar pentru servicii de terapie, ar trebui sa fie un indicator clar pentru companii despre nevoia de wellbeing pe care o au angajatii. In final, odata ce oamenii sunt bine, companiile au si ele de castigat", afirma Costin Tudor, fondator si CEO al Undelucram.Cei mai multi salariati au primit in pandemie beneficii precum tichete de masa (27,1%), servicii medicale gratuite (18,2%), decontarea transportului (11%) sau decontarea utilitatilor pentru a lucra de acasa (8,9%).De asemenea, aproximativ 6,5% au beneficiat de servicii de terapie sau coaching, in jur de 6,4% au avut parte de teambuilding-uri online, aproape 5,3% au beneficiat de programe de wellbeing, iar 5,1% au primit vouchere de vacanta pentru turism intern.Beneficiile care au fost oferite cel mai rar sunt cele legate de cursuri de dezvoltare personala si profesionala (4%), acces in spatii de co-working (2,6%), testare Covid-19 (2,2%) si buget pentru achizitionarea unui birou (1,3%).Cei mai multi salariati (44,4%) considera ca asigurarea medicala la o clinica privata este cel mai important beneficiu oferit in pandemie de catre companiile in care lucreaza.Urmeaza tehnologia necesara pentru desfasurarea activitatii (laptop, casti), cu 24,3% dintre voturi, si asigurarea unor costuri legate de lucrul de acasa (plata energiei, o parte din chirie) cu 11,1% dintre voturi.