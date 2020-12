BERD imprumuta RAJA Constanta cu 5 milioane de euro pentru a trece peste pandemie

CITESTE SI:

Facilitatea face parte din Programul de Infrastructura Vitala al Pachetului de Solidaritate BERD, care include lichiditati de urgenta pentru principalii furnizorii de infrastructura , precum RAJA.Majoritar detinuta de judetul Constanta, RAJA deserveste peste trei milioane de consumatori casnici si industriali din sapte judete ale Romaniei.RAJA este un client mai vechi al BERD, iar pana in prezent a primit cinci imprumuturi in valoare de 101 milioane de euro. Finantarile anterioare au sprijinit compania in efortul de conformare cu directivele UE privind calitatea apei, colectarea si tratarea apelor uzate.Ca parte a colaborarii cu BERD, RAJA s-a angajat sa reduca semnificativ pierderile de apa. In cadrul unui contract bazat pe performanta, pe care RAJA l-a semnat cu Administratia si Gestiunea Sistemelor de Salubritate (Administracao e Gestao de Sistemas de Salubridade), compania portugheza de apa face modernizarile necesare, oferind in acelasi timp o garantie de performanta. BERD a sprijinit RAJA in pregatirea contractului, fiind primul de acest gen din sectorul de apa din Romania.Pana in prezent, BERD a investit 8,8 miliarde de euro in 454 de proiecte in diverse sectoare. Activitatea bancii este in prezent dedicata sustinerii economiilor in care investeste, precum si companiilor din sectorul privat, pentru a face fata pandemiei de Covid-19.