Cum este "ajutata" pandemia sa incetineasca revenirea economiei. Birocratia europeana, marea piedica intr-un an critic

Euro pierde din valoare, dar dolarul este si mai slab

Pietele europene au debutat pe pierdere

Noile cazuri de COVID-19, multe dintre ele puse pe baza noi tulpini de coronavirus din Marea Britanie, restrictiile din Franta si Germania, dar si din alte state europene, cumulate cu livrarea extrem de anevoioasa a vaccinului, pun la indoiala ritmul de recuperare economica a Uniunii Europene.Potrivit sefei BCE Christine Lagarde , revenirea economica s-ar putea produce chiar in 2021, dar numai daca restrictiile impuse la nivel national de diferite autoritati europene se vor ridica la finele primului trimestru, iar distribuirea vaccinurilor isi va relua fagasul normal si prognozat la sfarsitul anului trecut.Cu toate acestea, UE pierde in fata Marii Britanii la capitolul distribuirii de vaccin tocmai printr-o birocratie stufoasa care impiedica masuri rapide. Intre timp, fanii Brexit -ului vad aceasta rupere de UE ca fiind una favorabila tocmai prin prisma faptului ca Marea Britanie a livrat mai multe vaccinuri la suta de locuitori decat UE.Intr-un interviu pentru Reuters, Lagarde afirma ca un impact al restrictiilor se va vedea in previziunile Bancii Centrale Europene. Mai mult, o revenire la nivelul PIB -ului real de dinainte de pandemie ar trebui sa se produca undeva la mijlocul lui 2022.Desi se incearca mentinerea unei prognoze pozitive legate de revenirea economiei la nivel regional, multi dintre economisiti deja au inceput sa isi reduca prognozele anterioare pentru zona euro Bank of America prevede pentru 2021 o crestere economica de doar 2,9%, dupa ce anterior facuze o previziune cu un punct procentual mai mare.In ultimele zile moneda europeana si-a slabit din putere, dar fata de dolarul american este aproape de cele mai ridicate cote din 2018 incoace. Astfel ca, daca zilele acestea este undeva la 1,23 de dolari, economistii se asteapta ca euro sa ajunga la o cota de 1,25 de dolari panla la finele anului. Cu toate acestea, BCE este foarte de atenta la impactul unei monede puternice asupra preturilor.Bursele europene au inceput pe pierdere aceasta saptamana, principalul motiv fiind incertitudinile legate de evolutia pandemiei. Principalii indici europeni din Marea britanie pana in Germania au inceput tranzactionarea cu cateva zecimi de procent in scadere.Desi cea de-a doua economie a lumii, China, a prezentat cifre optimiste legate de evolutia sa, acestea au fost umbrite de temerile legate de numarul de cazuri de coronavirus tot mai mare de pe teritoriul Europei, potrivit Investing.com Prin comparatie, recent, China a bagat in carantina 28 de milioane de oameni pentru a combate pandemia. In Europa, deja exista opozitie serioasa legata de ultimele restrictii, astfel ca, mii de oameni au protestat pe strazile Amsterdam-ului, ieri.