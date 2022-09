Birourile de credit europene vor avea acces la bazele de date cu restantierii romani

Noua lege a creditarii adoptata prin Ordonante de Guvern saptamana trecuta, care transpune Directiva europeana pentru credite in legislatia romaneasca, include accesul autoritatilor de supraveghere europene la datele birourilor de credite locale, a declarat, joi, directorul ANPC, Mihail Meiu.

"Articolul 31 din Ordonanta de urgenta care transpune Directiva europeana pentru credite in legislatia romaneasca, asigura accesul autoritatilor de supraveghere europene la datele birourilor de credite locale", a declarat, joi, directorul Directiei de Integrare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Mihail Meiu.

Astfel, autoritatile de supraveghere europene vor putea vizualiza informatiile privind restantierii persoane fizice din Romania, precum si situatia creditelor si a clientilor bancari, sustine Meiu.

"In scopul evaluarii bonitatii consumatorilor, sistemele de evidenta de tipul birourilor de credit asigura, in cadrul creditului transfrontalier, accesul creditorilor din alte state membre la bazele de date gestionate in conditii nediscriminatorii fata de creditorii nationali", se stipuleaza articolul 31 din Ordonanta.

Romania a fost obligata sa transpuna pana la data de 11 iunie 2010 in legislatia nationala textul Directivei Europene 48/2008 privind creditarea.

Printre prevederile directivei se numara limitarea comisionului de rambursare anticipata la 1%, daca perioada de timp ramasa pana la scadenta finala este mai mare de un an, respectiv la 0,5% in cazul in care rambursarea anticipata are loc cu mai putin de 1 an inainte de scadenta, precum si posibilitatea consumatorului de a renunta la contract in termen de 14 zile calendaristice.

Guvernul a aprobat pe 9 iunie Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit pentru consumatori, care a fost publicata pe 11 iunie in Monitorul Oficial.

Ads