Biserica Ortodoxa din Grecia a cumparat cel mai mare asigurator din Romania, City Insurance

Potrivit autoritatilor romane, fondul care a cumparat City Insurance este finantat majoritar de Biserica Greciei."Din cate stiu eu o parte consistenta a sumelor. Unul dintre cei mai importanti finantatori ai holdingului este Biserica Ortodoxa a Greciei. Eu nu pot sa va spun nici ca suntem, nici ca nu suntem de acord pana nu vedem toate actele, documentele prin care sa se vada exact", a adaugat Cristian Rosu, vicepresedintele ASF, pentru ZF Potrivit jurnalistilor economica.net , Vivendi International, compania controlata de Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Nastase , anunta ca a incheiat un acord de preluare cu I3CP Holdings BV pentru vanzarea pachetului majoritar la City Insurance.I3CP Holdings BV pare sa fie un grup de firme din domeniul financiar care are stranse legaturi cu Biserica Ortodoxa a Greciei.City Insurance este una dintre companiile cu cere mai mari probleme pe partea asigurarilor, aceasta avand printre cele mai multe plangeri din partea clientilor. Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a amendat Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance cu 500.000 lei si Euroins Romania Asigurare Reasigrare cu 450.000 lei, din cauza platii cu intarziere a despagubirilor aferente dosarelor de dauna RCA."In cadrul sedintei Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) din data de 13 ianuarie 2021, Sectorul Asigurari - Reasigurari (SAR) a prezentat rezultatele activitatii de control permanent realizate la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance si la societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare.In urma actiunilor de control principala deficienta identificata, in cazul ambelor societati, a fost plata cu intarziere a despagubirilor aferente dosarelor de dauna RCA", a informat ASF.City Insurance, principalul sponsor al FCSB City Insurance este principalul sponsor al FCSB, potrivit GSP "Colaborarea dintre FCSB si City Insurance a aparut intr-un moment extrem de delicat pe care clubul l-a traversat. In vara lui 2013, in postura de campioana, FCSB a ajuns pe masa Comisiei de Disciplina a UEFA dupa ce Gigi Becali fusese condamnat la inchisoare in dosarul de dare de mita care avea legatura directa cu fotbalul, acea recompensa de 1,7 milioane de euro oferita celor de la U Cluj , in 2008, pentru a o bloca pe CFR in ultima etapa", scrius jurnalistii GSP.