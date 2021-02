Bitcoin a scazut cu peste 10%, dupa ce Elon Musk a declarat ca preturile criptomonedelor "par ridicate"

Bitcoin a ajuns la 58.000 de dolari pe unitate

La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, la un minim al zilei de 47.700 de dolari pe unitate, potrivit datelor oferite de Coin Metrics.Nu este clar ce a provocat scaderea de luni a bitcoin. Sambata, Musk a afirmat ca preturile bitcoin si ether par exagerate. Bitcoin a avansat duminica la peste 58.000 de dolari pe unitate, dar tendinta ascendenta s-a inversat intre timp. Fluctuatiile de peste 10% ale pretului bitcoin nu sunt o raritate . In 2017, bitcoin a urcat la un moment dat la aproape 20.000 de dolari pe unitate, pentru ca in urmatorul an sa piarda 80% din valoarea sa.Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avertizat luni ca bitcoin "este un activ extrem de speculativ", afirmand ca este ingrijorata ca investitorii isi vor pierde banii."Este un mod extrem de ineficient de a efectua tranzactii, iar cantitatea de energie consumata in procesarea tranzactiilor respective este uluitoare", a spus fosta presedinta a Rezervei Federale. Bitcoin a crescut cu peste 80% in acest an . Saptamana trecuta, criptomoneda a atins pentru prima oara o capitalizare de piata de 1.000 de miliarde de dolari.