Bitcoin a scazut joi cu 8%. Piata criptomonedelor s-a redus cu peste 100 de miliarde de dolari in doua zile

Joi, Bitcoin a coborat cu 8%, la un minim de 31.007 dolari pe unitate, coborand sub nivelul de 32.000 de dolari pentru prima oara din 11 ianuarie, potrivit datelor site-ului CoinDesk.Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a urcat la inceputul acestei luni pana la 41.940 de dolari pe unitate, dar in urmatoarea saptamana a scazut accentuat. Motivul declinului nu este clar, dar investitorii au declarat CNBC ca probabil este o corectie naturala.Ether, a doua cea mai valoroasa criptomoneda din lume in functie de capitalizare, a scazut cu aproape 9% in ultimele 24 de ore, la 1.182 dolari pe unitate. Moneda a urcat, marti, la un maxim record de 1.439 dolari pe unitate, potrivit datelor Coin Metrics.Capitalizarea totala a pietei criptomonedelor a pierdut peste 100 de miliarde de dolari in ultimele 48 de ore, coborand de la circa 1.070 miliarde de dolari la 918 miliarde de dolari.Declaratiile noului secretar al Trezoreriei SUA (echivalentul ministrului de finante in tarile europene), Janet Yellen, dar si temerile investitorilor legate de performantele Bitcoin au tras in jos valoarea criptomonedei In primul sau discurs de la nominalizare, Janet Yellen a vorbit despre monedele virtuale afirmand ca acestea sunt folosite, in principal, pentru finantari ilicite. Mesajul pare unui in concordanta cu alte declaratii recente ale oficialilor europeni.Bitcoin a ajuns sa fie considerat aurul secolului 2021 , dupa ce numai in ultimul an a crescut de 10 ori, cei care au investit in criptomoneda ajungand sa faca averi fabuloase de pe urma ei. Optimismul i-a cuprins atat de investitorii institutionali cat si pe cripto-specialisti.