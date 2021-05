Bitcoin a coborat sub pragul simbolic de 40.000 de dolari, o premiera in ultimele trei luni

In jurul orei 6.30 GMT, bitcoin, cea mai importanta moneda digitala, era cotata la 38.940 de dolari, o scadere de 9% comparativ cu ziua precedenta si un declin de 40% fata de maximumul de 64.895 de dolari atins in data de 14 aprilie.Criptomonedele "nu sunt monede adevarate", au apreciat miercuri, 19 mai, mai multe federatii bancare de referinta din China, lansand un avertisment impotriva "speculatiei", intr-o tara care isi pregateste propria moneda virtuala.La un moment dat, China era una dintre cele mai puternice piete pentru bitcoin , cea mai raspandita moneda virtuala. Cu toate acestea, in 2019 autoritatile de la Beijing si-au schimbat punctul de vedere iar platile cu criptomonede au fost declarate ilegale pe motiv ca acestea monede pot fi un instrument utilizat in activitati infractionale. Tara asiatica est ingrijorata de riscul speculativ pe care il prezinta criptomonedele pentru sistemul sau financiar. In schimb, activitatile de minare de bitcoin si detinerea de moneda virtuala sunt tolerate.Cele mai recente avertismente lansate de autoritatile chineze vin dupa o serie de postari pe Twitter ale patronului Tesla Elon Musk . Acesta a anuntat ca vehiculele Tesla nu vor mai putea fi cumparate folosind Bitcoin , dupa ce in februarie constructorul american de automobile Tesla a cumparat bitcoini in valoare de 1,5 miliarde de dolari. Suspendarea achizitiilor cu criptomoneda este cauzata de preocuparile legate de impactul consumului energetic necesar pentru minarea criptomonedelor asupra mediului, conform unei postari a lui Musk pe Twitter.Bitcoin este cea mai importanta moneda digitala, cu o cota de piata de aproape 70%.Tehnologia blockchain utilizeaza criptografia pentru a crea un registru digital de date in care sunt incluse tranzactiile utilizatorilor. Practic, este vorba despre un sistem prin care toate tranzactiile sunt arhivate si autentificate in mod public, fara sa mai fie nevoie de un singur detinator al informatiei.