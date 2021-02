Bitcoin a mai doborat un record. Urmeaza o parte urata

Vine o corectie agresiva

Dar cu toate acestea, sunt multi analisti financiari care stau calmi si asteapta ca o noua calamitate sa se produca. Se asteapta ca Bitcoin sa mai treaca printr-o noua corectie, poate la fel de agresiva precum cea care a urmat dupa ascensiunea din 2017.Ce inseamna acest lucru? In 2017, Bitcoin a atins o cotatie de 20.000 de dolari, iar dupa aceea a pierdut undeva la 80% din valoare pana la 4.000 de dolari. Dar dupa cum ne-a aratat istoria recenta, Bitcoin a recuperat, in ultimul an, cu varf si indesat, pentru ca dupa cum puteti vedea a crescut de 10 ori si nu pare ca vrea sa se opreasca din aceasta ascensiune.Alti analisti se asteapta ca Bitcoin sa creasca pana la o cota de 65.000 de dolari inainte sa inceapa regresul. Cei care cred acest lucru pun ascensiunea pe baza printarii a 1,9 trilioane de dolari, ajutorul financiar pe care administratia Biden l-a promis. inflatie de moneda in piata arata un dolar slab, iar un dolar slab nu va face decat sa intareasca principala criptomoneda.Dar, daca vreti sa investiti pe termen scurt, in speranta unor sume pe care vreti sa le mai rotunjiti pana va cadea Bitcoin, atunci mult succes! Cert este ca sunt foarte multi investitori institutionali care nu vor sa investeasca acum in Bitcoin tocmai de teama acestei corectii agresive ca va urma.Daca in materialele anterioare ne intrebam daca nu cumva corectia de 30% prin care a trecut la final de ianuarie este cea asteptata, acum analistii financiari spun ca nu. Cea care va urma va fi destul de agresiva si nu se stie cat va trage in jos valoarea Bitcoin.Cert este ca astazi, dupa ce a spart recordul de 51.000 de dolari, Bitcoin a avut o influenta negativa asupra restului monedelor alternative, pentru ca le-a lasat fara lichiditate. Dupa ce lucrurile s-au mai calmat cu moneda dominanta, monede precum Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash si altele au inceput sa creasca din nou.Bitcoin a crescut ca voinicul din poveste, a crescut intr-un an cat altii in zece. Dar, mai precis in ultimele trei luni, a crescut de cinci ori mai mult decat principalul sau concurent, aurul. Se pare ca aurul a avut o volatilitate de 16%, in timp ce pretul Bitcoin a fluctuat cu 78%. Genul acesta de volatilitate extrem de ridicata reprezinta o amenintare pentru stabilitatea financiara a unei companii care investeste in criptomonede.In ultima vreme, Bitcoin a crescut pe fondul vestilor venite dinspre Tesla care a anuntat ca in ianuarie a investit 8% din rezerva sa de cash, adica 1,5 miliarde de dolari, in Bitcoin.Mai mult, capitalizarea Bitcoin a crescut in ultima jumatate de an de la 200 de miliarde de dolari pana la peste 900 de miliarde de dolari.