Bitcoin inregistreaza o crestere semnificativa dupa ce coborase sub pragul de 30.000 de dolari pe unitate

Miercuri, bitcoin a urcat la peste 34.000 de dolari pe unitate, atingind un maxim de 34.367 de dolari pe unitate, potrivit datelor Coin Metrics.Si alte criptomonede au avut o evolutie ascendenta, ether avansand cu 6%, la 2.014 dolari pe untiate, iar XRP cu 9%, la 64 de centi.Motivele acestor cresteri nu sunt cunoscute, dar se stie ca criptomonedele sunt volatile.Bitcoin a avut un inceput de an foarte bun, atingand un nivel maxim istoric, de aproape 65.000 de dolari, inainte de debutul bursier al platformei Coinbase si datorita interesului investitorilor institutionali pentru criptomonede. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a avut ulterior o evolutie inconstanta, cu variatii mari, pierzind aproape jumatate din valoare in urma unei serii de stiri negative.In China, autoritatile au restrictionat mineritul de bitcoin, procesul consumator de energie care valideaza tranzactiile si genereaza noi bitcoinuri.Declaratiile miliardarului Elon Musk au avut la randul lor un rol in fluctuatiile bitcoin.