Piata criptomonedelor a pierdut vineri peste 200 de miliarde de dolari. Bitcoin a coborat sub 50.000 de dolari pe unitate

Presa a relatat joi ca administratia Biden intentioneaza sa faca o serie de modificari ale codului fiscal, intre care un plan de crestere de aproape doua ori a taxelor pe castigurile de capital la 39,6% pentru persoane care castiga peste 1 milion de dolari.Bitcoin, cea mai valoroasa si mai cunoscuta criptomoneda, a scazut vineri la 47.555 de dolari pe unitate, revenindu-si in timpul tranzactiilor la 49.667 dolari pe unitate, cu 4% sub nivelul din ziua precedenta.In urma cu doar zece zile Bitcoin atinsese o valoare record de peste 63.000 de dolari Ether si XRP au scazut cu 3,5%, respectiv cu 6,7%, in timp ce dogecoin a coborat cu 20%, la 0,21 dolari pe unitate, potrivit firmei de analiza a datelor CoinGecko.Pe ansamblul saptamanii, bitcoin a scazut cu 11,3%, consemnand cea mai slaba evolutie saptamanala de la sfarsitul lunii februarie. De la inceputul anului, bitcoin a crescut cu 72%.