Cum a crescut Bitcoin cu 20% intr-o singura zi. Elon Musk a dat anuntul si si-a umflat averea cu sute de milioane de dolari

Cum a evoluat Bitcoin in ultimele 6 luni

Cum se schimba piata criptomonedelor

Elon Musk a mai crescut lichiditatea Tesla

Dupa ce a ajutat la cresterea Dogecoin, moneda virtuala care a pornit ca o gluma, Elon Musk a determinat luni, 8 februarie, o crestere record a Bitcoin.Se pare ca orice mesaj pe care fondatorul Tesla il da pe Twitter are rolul de a influenta piata criptomonedelor, iar acest lucru s-a vazut foarte bine in aceste zile.Cea mai valoroasa criptomoneda a crescut a crescut in 24 de ore cu peste 20%, acesta fiind un record al tuturor timpurilor pentru Bitcoin. Mai mult, dupa ce Tesla a anuntat ca a cumparat, in ianuarie, Bitcoin de 1,5 miliarde de dolari, moneda a castigat intr-un singur minut 3.000 de dolari.Astazi, Bitcoin se tranzactioneaza undeva in jurul cotei de 47.500 de dolari. Iar Ethereum a crescut si el, pe baza acestui anunt, tranzactionandu-se la un nou record de 1.760 de dolari.Si daca luni, 8 ianuarie, in primele ore ale anuntului, moneda virtuala se tranzactiona undeva sub 44.000 de dolari, discutiile sustinute pe Twitter, in jurul subiectului Elon Musk- Tesla-Bitcoin, au dus criptomoneda catre noul record de tranzactionare, deasupra a 48.000 de dolari.Daca in urma cu 6 luni, Bitcoin valora doar 10.000 de dolari, in ultimele doua luni, acesta si-a dublat valoarea, astfel ca, prin comparatie, cine a investit in urma cu 6 luni in Bitcoin, acum are de aproape 5 ori mai multi bani.Nivelul record la care s-a tranzactionat a fost de 48.216 USD , in timp ce Ethereum a inregistrat un record de 1.784,85 dolari dimineata devreme.De asemenea, si cotele companiilor care furnizeaza platforme de tranzactionare pentru Bitcoin si tehnologia de "extragere" a criptomonedelor au crescut in China, Coreea de Sud si Australia si au crescut si companii mari de fabricare a cipurilor de computer, cum ar fi SK Hynix.De asemenea, Tesla a anuntat ca va accepta plata cu Bitcoin pentru masinile sale, ceea ce analistii nu recomanda, pentru ca istoria ne-a invatat ca Bitcoin nu a mers decat in sus in istoria sa de 10 ani."Desi acum puteti cumpara un Tesla cu Bitcoin, nu as sugera sa faceti acest lucru. Suntem intr-o pozitie in care acestea sunt primele faze ale unei alocari catre bitcoin de la comunitatea institutionala si corporativa", a spus Michael Bucella, partener la firma de investitii criptografice BlockTower la CNBC.Bancherii centrali si autoritatile de reglementare, in special in China, incep, de asemenea, sa adopte propriile monede digitale pentru utilizarea de zi cu zi, intr-o pauza majora fata de functionarea conventionala a finantelor globale."Monedele digitale, ni se pare clar, vor fi o parte din ce in ce mai mare a arhitecturii financiare si vor avea potential portofolii in avans", a declarat Ben Powell, strategul de investitii sef APAC la BlackRock's Investment Institute la CNBC.Seful Tesla, Elon Musk, a fost mult timp un fan al criptomonedelor. Chiar si Dogecoin, o criptomoneda creata in gluma, cu un caine ca simbol, si-a vazut valoarea turbo-alimentata dupa ce Musk a mentionat-o pe Twitter.Aceasta din urma, a castigat peste 200% in valoarea numai in ultimele 10 zile.Dupa investitia de 1,5 miliarde de dolari, Tesla ar putea detine intre 35.900 si 45.500 de Bitcoini, avand in vedere ca pretul criptomonedei a variat, in ianuarie, intre 42.000 de dolari si 33.000 de dolari.Si daca ar fi luat acele monede la valoarea maxima de 42.000 de dolari, asta inseamna ca dupa mesajul de ieri, lichiditatea companiei, a mai crescut cu 150 de milioane de euro, avand in vedere ca si valoarea Bitcoin s-a majorat cu 10%.Daca daca investitia facuta a fost atunci cand Bitcoin valora 33.000 de dolari, atunci Tesla a mai castigat inca 650-750 de milioane de dolari.