Valoarea bitcoin scade dramatic. Aproape 170 de miliarde de dolari au disparut din piata criptomonedelor in ultimele ore

Valoarea pietei criptomonedelor a fost de 959,53 miliarde de dolari la ora 12:10, in Singapore, in scadere de la 1,1 trilioane de dolari cu o zi mai devreme, noteaza Mediafax Pretul Bitcoin, cea mai mare criptomoneda din piata, a scazut cu peste 11% la 35.828,06 dolari. Etherul, a doua criptomoneda din clasament, a scazut cu aproximativ 15%, pana la 1.126,72 dolari.Bitcoin a crescut cu peste 340% in ultimele 12 luni, iar saptamana trecuta a atins un maxim istoric la putin sub 42.000 de dolari.Dupa un an 2020 in care valoarea actiunilor diverselor investitii a cazut mai mult decat in timpul crizei din 2008, criptomonedele au inregistrat un castig semnificativ, mai ales daca ne referim la Bitcoin.Cu toate acestea, analisti financiari din Statele Unite spun ca s-ar putea sa se formeze o bula, in timp ce altii pariaza ca Bitcoin va ajunge si la 100.000 de dolari pana la finele anului acesta sau in 2022.