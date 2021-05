Monedele virtuale au depasit ca valoare suma totala a dolarilor americani aflati in circulatie

Cryptocurrencies are now worth more than all U.S. dollars in circulation.https://t.co/bpoOGpc3km pic.twitter.com/jexWohagHp - Christopher Mims (@mims) May 8, 2021

Criptomonedele au atins o evaluare de 2 trilioane de dolari pe 29 aprilie, potrivit The Wall Street Journal . Este aproximativ aceeasi evaluare ca toti dolarii americani aflati in circulatie. Cu toate acestea, de atunci a ajuns pana la 2,25 trilioane de dolari - depasind dolarii aflati in circulatie.Desi aceasta statistica poate fi considerata fascinanta, fiind un indicator solid al cresterii popularitatii criptomonedelor , este, de asemenea, putin inselator.Asta pentru ca dolarii americani in circulatie nu sunt toti dolari SUA. La urma urmei, circulatia se refera doar la numerar fizic si monede. Este acelasi mod in care banii din buzunar nu reprezinta toti banii pe care ii aveti (speram). Majoritatea numerarului dvs. - precum dolarul SUA - nu este lichid. Exista in banci, investitii si alte active necorporale.Deci, in timp ce criptomonedele ar putea valora mai mult decat toti dolarii fizici si monedele de acolo, cu siguranta nu merita mai mult decat toti banii de acolo.Boom-ul Crypto face parte dintr-o tendinta in numeroase clase si categorii de investitii, cum ar fi proprietati imobiliare si energie verde, potrivit TWS. O mare parte din acestea este alimentata de ratele dobanzilor de la nivelul Rezervei Federale.