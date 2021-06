Bitcoin scade cu 10% dupa ce China interzice activitatile de minare de bitcoin in Sichuan

Luni, bitcoin a scazut la 32.094 dolari, cel mai redus nivel din ultimele 12 zile si un declin de aproape 50% fata de maximumul de 64.895 de dolari atins in data de 14 aprilie. Cea mai importanta moneda digitala s-a depreciat cu peste 20% numai in ultimele sase zile dar pe ansamblul acestui an s-a apreciat cu peste 10%.Vineri, autoritatile din provincia chineza Sichuan au interzis activitatile de minare de bitcoin.Productia de bitcoin din China reprezenta anul trecut aproximativ 65% din productia globala, conform datelor Universitatii din Cambridge, iar regiunea Sichuan era al doilea mare producator chinezLuni, Banca Centrala a Chinei (PBOC) a anuntat ca a convocat cateva banci si companii de plati , solicitandu-le sa ia masuri drastice impotriva tranzactionarii de criptomonede. Intalnirea oficialilor PBOC cu institutii ca Agricultural Bank of China (AgBank), China Construction Bank (CCB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) si Alipay vine dupa ce luna trecuta Comitetul de dezvoltare si stabilitate financiara de la Beijing avertiza ca statul chinez va lua masuri ferme impotriva activitatilor de minare de bitcoin si a activitatilor de tranzactionare cu criptomonede, in incercarea de a elimina riscurile financiare.Banca Centrala a Chinei a cerut institutiilor sa demareze verificari amanuntite ale conturilor clientilor pentru a-i identifica pe cei implicati in activitatile de tranzactionare cu criptomonede si sa taie urgent canalele lor de plati.De asemenea, PBOC a solicitat bancilor si companiilor de plati sa investeasca mai mult in tehnologiile folosite pentru a identifica mai bine tranzactiile legate de criptomonede si pentru a cunoaste mai bine activitatea clientilor lor.La un moment dat, China era una dintre cele mai puternice piete pentru bitcoin, cea mai raspandita moneda virtuala. Cu toate acestea, in 2019 autoritatile de la Beijing si-au schimbat punctul de vedere, iar platile cu criptomonede au fost declarate ilegale pe motiv ca acestea monede pot fi un instrument utilizat in activitati infractionale. Tara asiatica est ingrijorata de riscul speculativ pe care il prezinta criptomonedele pentru sistemul sau financiar.Bitcoin este cea mai importanta moneda digitala, cu o cota de piata de aproape 70%.