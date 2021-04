Bitcoin a scazut cu pana la 14%, anuland majoritatea cresterilor din ultima saptamana

In timpul tranzactiilor, bitcoin a mai recuperat din pierderi, fiind cotata in declin cu 10%, la 53.991 de dolari, un nivel aflat cu 12.000 de dolari sub nivelul record atins miercuri.Rivala mai mica Ether a scazut cu 10%, la 2.101 dolari pe unitate.Site-ul de analiza CoinMarketCap a afirmat ca scaderea ar fi fost provocata de o pana de curent in regiunea chineza Xinjiang, care alimenteaza cu energie mineritul de bitcoin."Pana de curent expune o slabiciune fundamentala, aceea ca, desi reteaua bitcoin este descentralizata, mineritul nu este", a spus Luke Sully, director general al firmei Ledgermatic.Scaderea bitcoin a avut loc si pe fondul interzicerii, de catre banca centrala a Turciei, a folosirii criptomonedelor pentru cumparaturi.