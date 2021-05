Bitcoin a scazut la minimul ultimelor luni dupa un singur cuvant postat de Elon Musk pe Twitter

Cotatia a coborat, astfel, la inceputul zilei de luni, 17 mai, pana la 42.241 dolari, potrivit Coin Metrics. Acesta este cel mai redus nivel de dupa sfarsitul lunii februarie, noteaza ReutersUn utilizator Twitter, CryptoWhale, a scris pe reteau de socializare: "Detinatorii de bitcoin isi vor da palme trimestrul urmator, cand vor afla ca Tesla a vandut restul detinerilor ei. Tinand cont cata ura este la adresa lui Elon Musk, n-as da vina pe el".Posibila vanzare de bitcoin vine la cateva zile dupa ce Musk a spus ca aceasta companie intentioneaza mai degraba sa mentina bitcoinii pe care deja ii are si sa ii foloseasca in tranzactii cand "minarea" lor va trece pe o energie mai sustenabila.De altfel, recent Elon Musk a anuntat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile, piata criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari, iar analistii se intreaba daca nu cumva este un mesaj care sa semnaleze indirect o alta tranzactie a Tesla sau poate chiar o miscare cu beneficii de imagine.Anuntul ar putea sa semnaleze indirect o alta tranzactie a Tesla sau poate chiar o miscare cu beneficii de imagine, este de parere Claudiu Cazacu, analist financiar si consulting strategist."Piata monedelor virtuale a fost deja de multa vreme obligata sa se obisnuiasca cu influenta masiva a lui Elon Musk, iar reactia Bitcoin la o postare recenta a sa nu este o surpriza. Dupa un anunt pe Twitter prin care "Tehnoking" al Tesla vesteste suspendarea acceptarii Bitcoin, citand ingrijorari de mediu, BTC a coborat cu peste 17%, desi, ulterior a revenit, recuperand aproximativ jumatate din scadere.Schimbarea de atitudine este evidenta: Musk s-a declarat in repetate randuri fan al monedelor virtuale si al Bitcoin, inclusiv printr-o serie de mesaje vag "cifrate". In retrospectiva, acestea prefigurau un plasament al Tesla. La inceputul anului Tesla acumulase o pozitie de 1.5 miliarde. de dolari in bitcoin. Profitul in T1 a fost sustinut de vanzarea a 10% din acesta, generand un plus de 101 milioane de dolari", spune Cazacu.