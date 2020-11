Black Friday 2020 Care sunt cele mai mari si mai ciudate reduceri din acest an. Un avocat te invata la ce trebuie sa fii atent

Black Friday cu produse inedite

Carti cu reduceri pana la 87%

Black Friday si la mobilier

Black Friday si pentru cadourile de Craciun

Sfaturi de la avocati pentru un Black Friday fara incidente

Iar anul acesta reducerile se anunta chiar mai spectaculoase si includ chiar reduceri la teste anti-covid, apartamente, mobilier ergonomic pentru biroul de acasa sau cadouri experientiale.Dupa cateva luni in care comertul online a cunoscut o evolutie accelerata, interesul pentru Black Friday este foarte mare, in crestere fata de editia precedenta. Potrivit unui studiu realizat in aceasta luna de eMag, mai mult de jumatate dintre romanii cu varsta intre 18 si 65 ani intentioneaza sa faca cumparaturi in aceasta saptamana, in crestere cu 8% fata de anul trecut.Interesant este ca anul acesta au aparut o serie de oferte, unele dintre ele cu adevarat inedite.Astfel, marketplace-ul eMAG a anuntat o lista cu "produse speciale", precum:* Teste Real Time PCR la 199 lei, cu reducere de aproape 50%* Peste 200 de masini si motociclete* Cea mai mare reducere, de 34.000 euro la un BMW 840d XDrive Gran Coupe* Inchiriere de rulote, masini, servicii taxi si car-sharing* Abonamente de telefonie* Servicii medicale* Cafea de la Starbucks* Monede si lingouri de aur* Ceasuri si bijuterii de lux* Apartamente cu reducere de pana la 50.000 euro* 100.000 produse de protectie si echipamente medicalePe Libris.ro, "Black Friday ca la carte 2020" aduce reduceri de pana la 87% la 300.000 de titluri in limba romana si in limba engleza. Un stoc de peste un milion de volume este pregatit in cadrul celei mai extinse campanii de Black Friday desfasurate vreodata de o librarie online, dupa cum anunta proprietarii acesteia. Campania este activa pe data de 13 noiembrie, timp de 24 ore.Astfel, reducerile vor fi aplicate la volume din toate categoriile: Noutati din beletristica, bestselleruri, carti pentru copii, carti in limba engleza, eBook-uri la un click distanta, carti de dezvoltare personala, memorii celebre si jocuri numai bune pentru antrenat minti, pentru cei mici, dar si pentru cei mai mari.Pe site-ul librariei, iubitorii de lectura vor regasi titlurile incluse in campanie, grupate dupa reducerea aplicata. Comenzile vor fi expediate in maximum 3 zile de la plasare, anunta echipa Libris.ro, care promite ca va asigura asistenta tehnica non-stop in perioada campaniei si servere dedicate."Anul acesta includem in campania Black Friday ca la carte un numar record de titluri, peste 300.000. Am pregatit stocuri consistente, peste 1 milion de volume asteapta sa fie expediate catre pasionatii de lectura. Estimam o crestere de 30% fata de campania anterioara de reduceri de Black Friday, in linie cu dinamica vanzarilor inregistrate in tot parcursul anului, cand publicul s-a orientat catre carte pentru a-si mentine un tonus psihic ridicat", sustine Laura Teposu, CEO si cofondator Libris.ro.Reduceri de Black Friday poti gasi la aproape orice. Inclusiv la mobilier, astfel ca luna noiembrie poate deveni momentul cel mai potrivit sa iti redecorezi locuinta. Favi, spre exemplu, anunta pe site-ul sau reduceri chiar de 20% la multe piese de mobilier, inclusiv la decoratiuni pentru Craciun, unde preturile sunt reduse cu peste 30%. Spre exemplu, poti cumpara de pe acum o coronita ornamentala cu 35% reducere.Cei care muncesc mai mult de acasa in noul context pandemic se pot gandi sa investeasca acum in mobilier pentru birou, asa incat sa isi faca spatiul de lucru mult mai confortabil. Workspace Studio, o companie specializata in solutii de amenajare orientate catre ergonomie, da startul reducerilor de pana la 50% la piesele de mobilier. Le poti gasi atat in magazinul online, cat si in showroom.Campania de Black Friday desfasurata de Workspace Studio include scaunele emblematice de la Herman Miller si va fi activa timp de 24 ore, pe 13 noiembrie. "Este primul Black Friday la care participam, magazinul online fiind lansat luna trecuta. Am decis sa acordam reduceri fara precedent, pana la 50%, la scaunele Herman Miller, cele mai bine vandute piese de mobilier ergonomic din portofoliul nostru. Este evident ca munca si scoala de acasa vor continua, iar Black Friday devine un eveniment interesant pentru vanzarile de mobilier ergonomic", sustine Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.Cateva saptamani ne mai despart pana la Craciun, astfel ca retailerii iau in calcul deja oferte pentru cadourile pe care urmeaza sa le facem celor dragi. Parfumeriile celebre precum Sephora, Douglas sau Marinnaud si-au anuntat ofertele. Pe 13 noiembrie, reducerile vor merge, ca in fiecare an, pana la 25-30%.Insa cum 2020 este un an total atipic, si cadourile de Craciun e de asteptat sa iasa din tipare. Mizand pe acest principiu, Complice.ro, un business online de cadouri si recompense experientiale, anunta, pentru perioada 13-15 noiembrie, reduceri de 15% la o serie de pachete. Poti, spre exemplu, sa oferi cadou o evadare intr-un loc interesant, o cursa cu o masina de viteza pe un circuit bine stabilit sau un un zbor in tandem de initiere cu parapanta.Ioana Doaga, avocat fondator DB Legal, a explicat pentru cititorii Ziare.com care sunt prevederile legale cu privire la aceasta campanie de reduceri. Astfel, cumparatorii trebuie sa aiba in vedere mai multe aspecte atunci cand doresc sa achizitioneze produse cu ocazia Black Friday, pentru a fi siguri ca nu au parte de experiente neplacute."Cel mai important aspect este pretul produsului pe care acestia vor sa il achizitioneze. Conform O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si la recomandarea reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, indiferent daca este vorba despre un magazin online sau despre unul clasic, pretul trebuie intotdeuna afisat clar, lizibil, in lei si cu toate taxele incluse. De asemenea acesta trebuie sa fie inferior pretului de referinta. Acesta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus", a explicat avocatul Ioana Doaga.Aceasta a mai precizat ca, mai ales in cazul magazinelor fizice, orice anunt de reducere de pret exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie efectuat vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice: fie prin mentionarea noului pret langa pretul anterior barat, fie prin mentiunile "pret nou", "pret vechi" langa sumele corespunzatoare, ori fie prin mentionarea procentului de reducere si a pretului nou care apare langa pretul anterior barat."De asemenea, vanzatorii au obligatia de a informa corect si complet consumatorii cu privire la produsele comercializate. Pe website-ul acestora trebuie publicate o serie de informatii precum: datele de identificare ale profesionistului (denumirea, adresa postala si electronica, nr. de telefon, nr. de inregistrare in registrul societatilor comerciale si cel de inregistrare fiscal etc.), caracteristicile esentiale ale produsului oferit spre vanzare, pretul cuprinzand toate taxele incluse, cheltuieli de livrare (daca este cazul), modalitati de plata si livrare, perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului, durata minima a contractului (in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs), precum si existenta si modul de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului", a mai declarat Ioana Doaga.