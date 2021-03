Pierderile uriase aduse economiei mondiale de esuarea navei Ever Given in Canalul Suez

Petrolul care trece prin Canalul Suez

Amploarea blocajului

Potrivit Lloyds List , jurnalul industriei de transport maritim, care estimeaza ca blocajul impiedica marfurile in valoare de aproximativ 9,6 miliarde de dolari pe zi numai in marfa de containere, adica 400 de milioane de dolari pe ora.Intrucat marfurile containerizate reprezinta doar 26% din traficul total prin canal, punctul de vanzare estimeaza ca valoarea reala totala a marfurilor retinute este probabil mult mai mare. Calculele aproximative sugereaza ca traficul spre vest valoreaza zilnic aproximativ 5,1 miliarde dolari, in timp ce traficul spre est valoreaza 4,5 miliarde de dolari.Ever Given, o nava transportatoare de containere de 224.000 de tone inregistrata in Panama, s-a lovit marti 23 martie, in Canalul Suez, in timp ce se indrepta din China catre Olanda. De vineri, sute de nave asteapta acum sa intre in canal din ambele parti.Autoritatile responsabile cu circulatia navala in canalul Suez desfasoara in dupa-amiaza zilei de luni, 29 martie, operatiuni de amploare pentru repunerea pe traseu a navei Ever Given. Imaginile live, precum si pozitionarea GPS in timp real indica faptul ca vasul Ever Given a fost deblocat si s-a repus in miscare in jurul orei 16.00, ora Romaniei Cu toate acestea, dupa a 7 zi in care nava a ramas intepenita in malul canalului, putem face o estimare ca numai pe partea de containere au intarziat marfuri de aproape 70 de miliarde de dolari.Aproximativ 12% din comertul global trece prin Canalul Suez, care leaga Marea Mediterana de Marea Rosie si creeaza cea mai scurta legatura maritima pentru marfurile care calatoresc din Asia in Europa. Impasul apare deoarece se estimeaza ca 90% din comertul global este transportat pe mare, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.Pe masura ce blocajul continua zile intregi, apar tot mai multe semne de ingrijorare cu privire la modul in care acest lucru ar putea afecta economia si lanturile sale de aprovizionare globale din ce in ce mai conectate. SUA au intervenit pentru a oferi asistenta autoritatilor egiptene in eliberarea navei gigantice.Din 39,2 milioane de barili de titei importat pe zi, pe mare in 2020, 1,74 milioane de barili pe zi au trecut prin Canalul Suez, potrivit datelor companiei de cercetare Kpler. Aceasta reprezinta sub 5% din fluxurile totale, dar pe masura ce blocajul continua, impactul pe pret creste si mai mult.Pretul petrolului a crescut vineri, 26 martie, cu 4% pe fondul speculatiilor conform carora deblocarea navei ar putea dura cateva saptamani. Castigul vine dupa scaderea preturilor joi, in ciuda blocajului.Potrivit lui Douglas Kent, vicepresedinte executiv de strategie si aliante la Asociatia pentru Managementul Lantului de Aprovizionare, chiar si dupa ce nava este deblocata, impactul va continua sa fie resimtit. Navele vor ajunge in porturi simultan creand noi blocaje de trafic, de exemplu. Programele de marfa create cu luni inainte vor trebui remodelate cu navele care stau acum intr-un loc gresit, conform CNBC.Pe de alta partea, Bloomberg anunta ca numarul navelor care asteapta sa intre in Canalul Suez se extinde pe masura ce calea navigabila ramane blocata. Datele compilate de Bloomberg arata ca erau 429 de nave la coada sambata, comparativ cu aproximativ 100 la inceputul blocajului.Transportatorii care vin de obicei cu marfuri precum cereale, carbune si minereu de fier reprezinta cea mai mare pondere a navelor blocate in si in jurul canalului. Datele indica, de asemenea, ca exista pana la 14 nave care ar putea transporta mii de animale.