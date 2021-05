Concluzia procurorilor DIICOT: Blocarea metroului nu e fapta de terorism. Decizia vine dupa greva de la sfarsitul lunii martie

Anchetatorii au analizat plangerea depusa de METROREX la finalul lunii martie, dupa protestul de la metrou, si au ajuns la concluzia ca aceste presupuse fapte nu sunt de competenta Parchetului anti-mafia, ceea ce inseamna ca nu sunt fapte de terorism. Prin urmare, au trimis plangerea la Parchetul sectorului 4.Acestia aveau deja o bucata de investigatie pe care, de altfel, au si extins-o.Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS , cercetarile la sectorul 4 au fost extinse pentru infractiuni de zadarnicire a combaterii bolilor.In acelasi dosar aflat acum pe rolul Parchetului sectorului 4 se cerceteaza si modul in care a fost incalcata legea in ceea ce priveste declararea grevei.