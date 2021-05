BNR a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an. Se asteapta o crestere a inflatiei

"In sedinta de astazi, 12 mai 2021, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, precum si in conditiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an; totodata, a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75 la suta pe an. De asemenea, Consiliul de administratie al BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit", anunta BNR.Tot in sedinta de miercuri, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2021, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile."Actualul scenariu evidentiaza o traiectorie relativ mai inalta a ratei anuale prognozate a inflatiei pe parcursul urmatorilor doi ani, in conditiile in care aceasta este din nou revizuita sensibil in sens ascendent pe termen scurt si in mai mica masura pe cel de-al doilea segment al orizontului proiectiei.Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa urce vizibil peste limita de sus a intervalului tintei in semestrul II 2021, sub impactul tranzitoriu mai puternic al factorilor pe partea ofertei, incluzand cresterea accentuata a cotatiilor unor marfuri de natura sa accelereze inflatia pe plan mondial. In debutul anului viitor, rata anuala a inflatiei este insa anticipata sa revina, dar sa si ramana ulterior in jumatatea superioara a intervalului, deasupra valorilor anticipate in martie 2021, pe fondul cresterii probabil mai alerte a deviatiei pozitive a PIB dupa redeschiderea ei in trimestrul III 2021, in contextul unei cresteri economice relativ mai dinamice, impulsionata inclusiv de atragerea de fonduri europene aferente programului Next Generation EU", mentioneaza BNR.Conform BNR, incertitudini si riscuri considerabile la adresa noii perspective continua sa decurga insa din evolutia pandemiei si a masurilor restrictive asociate, dependenta mai ales de aria de cuprindere si eficacitatea procesului de vaccinare."Surse majore de incertitudini si riscuri in dublu sens raman, de asemenea, conduita politicii fiscale, in contextul consolidarii bugetare prezumate a se realiza gradual pe termen mediu, precum si absorbtia fondurilor europene, in special a celor aferente programului Next Generation EU, avand in vedere inclusiv procedurile aflate deocamdata in derulare vizand Programul de convergenta 2021-2024 si Planul national de redresare si rezilienta. Incertitudini sunt asociate si conditiilor de pe piata muncii, date fiind recentele evolutii pozitive in sfera locurilor noi de munca si a intentiilor de angajare, dar si perspectiva apropiata a masurilor de sprijin guvernamental. Relevante continua sa fie si tendintele sincronizate de crestere a cotatiilor multor materii prime", indica BNR.Banca Nationala precizeaza ca ceciziile CA vizeaza "mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu corespunzator tintei stationare de inflatie de 2,5 la suta +/-1 punct procentual, intr o maniera de natura sa sustina redresarea activitatii economice in contextul procesului de consolidare fiscala, si in conditii de protejare a stabilitatii financiare".