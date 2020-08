BNR: Redresarea economiei depinde de evolutia pandemiei si a masurilor restrictive asociate

"Referitor la viitorul pozitiei ciclice a economiei, s-a aratat ca noile evaluari reconfirma amplitudinea declinului economic anticipat pentru anul curent, evidentiind si o redresare relativ mai viguroasa a economiei in 2021, pe fondul relaxarii treptate a restrictiilor de mobilitate fizica, dar si al influentelor venite din programele guvernamentale de sprijin si din conditiile monetare, alaturi de efectele refacerii treptate a cererii externe. Perspectiva face probabila inchiderea ceva mai alerta a deficitului consistent de cerere agregata deschis brusc in trimestrul II si revenirea gap-ului PIB in teritoriul pozitiv chiar de la inceputul anului 2022, usor mai devreme decat s-a anticipat anterior. Viteza si traiectoria redresarii economiei sunt totusi incerte, depinzand de evolutia pandemiei si a masurilor restrictive asociate, precum si de reactia economiei la stimulii fiscali si cei monetari, au conchis membrii Consiliului. Reimpunerea generalizata a unor masuri drastice de distantare sociala este totusi putin probabila, au apreciat unii membri ai Consiliului, iar gradul de adaptare a comportamentului agentilor economici la criza de sanatate ar putea creste", mentioneaza sursa citata.Potrivit BNR , s-a observat ca reacutizarea recenta a pandemiei este de natura sa sporeasca pe termen scurt incertitudinile asociate consumului gospodariilor - anticipat sa recupereze in trimestrul III aproape jumatate din contractia suferita in precedentele trei luni, dar sa creasca gradual ulterior, pentru a reveni in 2021 in teritoriul pozitiv, ca dinamica anuala."Determinanta este evolutia venitului disponibil real, care ar putea resimti impactul majorarii peste asteptari a unor transferuri sociale, dar si efectele unei deteriorari relativ mai pronuntate a conditiilor de pe piata muncii, mai cu seama ulterior retragerii/restrangerii schemelor de sprijin guvernamental. Influentele in dublu sens ar fi receptate si de sentimentul de incredere a populatiei, care se prezuma ca se reface treptat, data fiind probabila persistenta a temerilor legate de pandemie si a celor privind perspectiva locurilor de munca si a veniturilor, de natura sa intretina, pe termen scurt, modificarile survenite la nivelul comportamentului de consum in contextul crizei pandemice, precum si schimbarile produse in structura cosului de consum", arata banca centrala.BNR precizeaza ca situatia epidemiologica curenta amplifica si incertitudinile privind evolutia viitoare a investitiilor, a caror redresare se anticipeaza a fi ceva mai alerta decat se prezuma anterior, atat in semestrul II, dupa contractia masiva din trimestrul II, cat si pe parcursul anului viitor, inclusiv in contextul programelor guvernamentale initiate sau aprobate in ultima perioada."S-a aratat ca dinamica revenirii este insa conditionata de evolutia cererii de consum si a celei externe, implicit de refacerea lanturilor internationale de productie , dar si de situatia veniturilor/profiturilor firmelor si de increderea investitorilor, precum si de viteza de recuperare a tarilor de origine a investitiilor straine - toate potential afectate mai durabil de recrudescenta pandemiei. Totodata, s-a observat ca in conditiile spatiului fiscal foarte restrans, cresterea sustinuta a investitiilor publice in perspectiva mai indepartata depinde de absorbtia fondurilor europene, caracterizata insa printr-o performanta istorica modesta", se spune in minuta BNR.BNR mentioneaza ca usoara ajustare ascendenta a ratei anuale a inflatiei din semestrul II 2020 este atribuibila actiunii factorilor pe partea ofertei, reflectand mai ales efecte de baza si corectia ascendenta a cotatiei petrolului.Conform bancii centrale, actiunea se anticipeaza a fi mai temperata decat in evaluarile anterioare, data fiind ieftinirea incepand cu 1 iulie 2020 a energiei electrice, dar si a gazelor naturale, in contextul liberalizarii pietei acestora, care ar putea fi chiar mai pronuntata decat cea previzionata, au observat unii membri ai Consiliului. In schimb, influente peste asteptari de sens opus s-a considerat ca pot veni din perturbatii in lanturi de productie/aprovizionare, precum si din costuri asociate masurilor de prevenire a infectiilor, dar si din performante mai slabe ale unor culturi agricole si din comportamentul de stabilire a preturilor al unor agenti economici - toate de natura a afecta evolutia inflatiei de baza.