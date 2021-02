Seful Consiliului Concurentei, despre subventionarea facturilor de curent: "Sunt si oameni, ca mine sau ca dumneavoastra, care putem sa ne platim factura de electricitate"

Ministrul Energiei, despre consumurile estimate

"Daca pentru unii din concetatenii nostri aceste preturi vor fi impovaratoare, atunci venim cu legea care este pregatita in momentul de fata pentru a proteja consumatorul vulnerabil, dar nu este normal sa dau o marfa ieftina, electricitate sau alta marfa, tuturor la fel de ieftin. Sunt si oameni, ca mine sau ca dvs, care putem sa ne platim factura de electricitate la pretul pietei, nu trebuie sa vina statul sa ne subventioneze, dar sunt si concetateni de-ai nostri care trebuie ajutati", a declarat Bogdan Chiritoiu Bogdan Chiritoiu a vorbit si despre marile firme din domeniul energiei, care vand electricitate si care sunt obisnuite sa aiba o pozitie foarte puternica fata de clienti."Comportamente de genul 'iti estimez eu un consum si-ti iau banii in avans si dupa aceea, dupa nu stiu cate luni, iti dau eu banii inapoi', genul acesta de lucruri probabil ca intr-o piata normala nu se intampla. La telefonie mobila nu ne face nimeni asa ceva, nu? Firma de telefonie stie ca poti sa te muti de azi pe maine, daca nu esti multumit de serviciile ei", a aratat Bogdan Chiritoiu intr-o interventie la Digi24.Ministrul Energiei, Virgil Popescu le-a cerut ANRE si ANPC sa intervina in cazul furnizorilor de energie care emit facturi cu consumuri estimate foarte mari. Ministrul sustine ca metoda reprezinta "o forma de escrocherie". "Practic, iau niste bani in avans pentru un consum care nu exista, se folosesc de bani oamenilor", sustine ministrul."Am primit mai multe sesizari de la oameni. Vreau sa trag un semnal de alarma (...) Exista anumiti furnizori care au si distributie, care am vazut ca trec consumuri estimate foarte mari. Punand consumuri estimate foarte mari, factura va veni mai mare. Practic, iau niste bani in avans pentru un consum care nu exista, se folosesc de bani oamenilor", a declarat, miercuri seara , ministrul Virgil Popescu.