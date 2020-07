Bolos, despre cele 80 miliarde euro alocate Romaniei : "Nu se poate discuta de cheltuielile curente ale statului. Acestea raman in sarcina bugetului national"

El a precizat ca banii vor fi alocati prioritar in infrastructura , respectiv autostrazi si cai ferate, dar vor fi alocari si pentru refacerea sistemului de irigatii, pentru sanatate, educatie si digitalizare."Nu prea se poate discuta de cheltuielile curente ale statului. Acestea raman in sarcina bugetului national, deciziile sunt in functie de resursele disponibile pe care statul le are", a declarat Marcel Bolos miercuri la Digi 24, intrebat daca banii europeni vor fi utilizati doar pentru investitii sau si pentru cheltuielie curente, cum ar fi pensii si salarii.Ministrul Fondurilor Europene a adaugat ca inca nu se poate vorbi despre sumele alocate pe domeniile de investitii."Este prematur sa avansam sume pe domenii de investitii, dar prioritare raman investitiile in infrastructura de transport, investitiile privind refacerea sistemului de irigatii, sanatate si educatie care sunt servicii publice de importanta strategica nationala si digitalizarea. Vor fi anuntate in curand prioritatile strategice ale Romaniei si cum va fi gandita partea de alocare de resurse. Infrastructura, autostrazi si cai ferate, este domeniul prioritar. Romania are obligatia de a finaliza pana in 2030 inchiderea coridoarelor de transport in care intra autostrada Sibiu-Pitesti, care e proiect de importanta strategica nationala, Centura Capitalei care este pe Coridorul 4 de transport european, Lugoj-Deva parte cat a mai ramas, pentru ca ca intreg Coridorul 4 de transport transeuropean sa fie inchis conform obligatiei Romaniei ca pana in 2030 sa fie redat functional acest coridor", a completat Bolos.Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat marti ca Guvernul PNL nu mai are nicio scuza si trebuie sa dubleze alocatiile pentru copii si sa majoreze pensiile cu 40%, in contextul anuntului presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9 miliarde de euro, in urma negocierilor de la Bruxelles.Presedintele Klaus Iohannis va avea miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu premierul Ludovic Orban , vicepremierul Raluca Turcan , ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos si ministrul de Finante Florin Citu . Tema principala a discutiei vor fi fondurile europene, potrivit anuntului Administratie Prezidentiale.