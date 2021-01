Boom-ul economic verde numit Biden. Lista companiilor care vor castiga masiv dupa instalarea noului presedinte la Casa Alba

Fisker, cea mai curata masina electrica

Energia alternativa aduce profituri sigure

CITESTE SI:

Revenind la Joe Biden , acesta spera ca pana in 2030 SUA sa aiba o retea de minim 500.000 de statii de incarcare pentru masini electrice. De acest plan ar urma sa profite si compania Facedrive , care este unul dintre pionierii acestei industrii.Cei care au pariat pe energie verde au inregistrat castiguri serioase in anul 2020, iar la cum arata trendul in 2021 companiile din acest sector vor creste si mai mult.De asemenea, pe sceptici sau pe cei care sperau ca aceste companii sa piarda, pariul i-a costat scump. Numai in cazul celor care au incercat sa "short-eze" actiunile Tesla au pierdut peste 40 de miliarde de dolari.Fisker este o companie constructoare de masini electrice care s-a listat pe bursa de abia in 2020, iar investitorii nu au apucat sa-i prinda gustul profitului. Cu toate acestea, masina fabricata de Fisker este cea mai prietenoasa cu mediul. Pe langa faptul ca este electrica, aceasta este construita si din material reciclabil.Fisker nu se compara cu alti producatori din piata, nici macar cu chinezii de la Nio sau Li, dar investitorii inca mai asteapta sa vada cum se comporta fabricantul, mai ales dupa intregul fiasco provocat de Nikola Corporation.Cea mai vizibila companie de energie alternativa este fara doar si poate Plug Power ale carei actiuni aproape ca s-au dublat la inceputul lunii.Compania a incheiat un parteneriat de 1,5 miliarde de dolari, fapt care a facut sa-i explodeze actiunile, apoi la doua, trei zile distanta a anuntat si parteneriatul cu Renault prin care va pune baterii un anumit segment de masini al producatorului francez. Compania produce baterii pe baza de celule de hydrogen, iar piata pe acest sector se preconizeaza ca va ajunge la 11 trilioane de dolari.De anul trecut si pana acum, actiunile companiei au crescut cu 1350%.In schimb, cei care au mizat pe FuelCell, au avut parte de un profit de 600%, iar povestea se repeta in cazul tuturor marilor companii de energie verde. In conditiile in care Biden vrea o SUA fara emisii de carbon, atunci in piata in care se preconizeaza ca se vor cheltui 1,7 trilioane de dolari, va fi loc pentru toti producatorii.