Efectul Brexit: Exporturile britanice de alimente si bauturi catre UE aproape s-au injumatatit in primul trimestru din 2021

Comparativ cu primul trimestru din 2020, exporturile britanice de alimente si bauturi catre blocul comunitar au scazut cu 47% in primele trei luni din acest an.Guvernul de la Londra a apreciat "ca este prea devreme pentru concluzii ferme" privind impactul pe termen lung al Brexitului iar pandemia a afectat cererea."Cele mai recente date ale Oficiului National de Statistica (ONS) arata ca atat in martie cat si in aprilie exporturile totale catre UE au depasit nivelul mediu din 2020", a precizat un purtator de cuvant al Executivului britanic.Comparativ cu primul trimestru din 2019 - inainte ca pandemia sa devina un factor - exporturile de branza au scazut cu 72%, cele de peste cu 52%, in timp ce livrarile de ciocolata au inregistrat un declin de 37%.Grupul de lobby FDF a precizat ca cea mai afectata ruta comerciala a fost cea catre Irlanda. In mod normal Irlanda era cea mai mare piata externa a sectorului de alimente si bauturi din Marea Britanie, iar in primul trimestru s-a inregistrat un declin de 70%. Dar si vanzarile catre Germania, Spania si Italia au scazut cu peste 50%.Timp de decenii, Marea Britanie a vandut in UE mai multe alimente si bauturi decat in restul lumii. Totusi, declinul livrarilor catre Europa a schimbat aceste cifre. In primul trimestru din 2021, exporturile britanice catre tarile din afara UE au reprezentat 55% din total. Federatia industriei alimentare si a bauturilor din Regatul Unit sustine ca este pentru prima data in ultimii cel putin 20 de ani cand au loc astfel de evolutii.Per ansamblu, exporturile britanice catre tarile din afara UE au crescut cu 0,3% in primele trei luni din acest an, in special spre China.Oficiul pentru Responsabilitate Bugetara (OBR) din Marea Britanie a avertizat recent ca noile aranjamente comerciale ale tarii cu Uniunea Europeana, cea mai mare piata unica din lume, vor eroda productivitatea pe termen lung cu 4%, comparativ cu ramanerea in blocul comunitar.