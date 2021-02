Bugetul "Mediului" in 2021: pregatiri pentru desertificare, eroziuni de plaja si perdele de copaci

Guvernul a pregatit si un fond de ameliorare

Ce facem pe fonduri nerambursabile

- finalizalea etapei de asistenta tehnica prin semnarea contractelor de finantare si demararea etapelor de executie a proiectelor.

- continua lucrarile pentru loturile 1 -5 din etapa I a obiectivului de investitii "Reducerea eroziunii costiere etapa II (2014-2020)" are aprobata finantarea, valoarea totala a proiectului fiind de 3.404.223 mii lei.

- semnarea contractele de executie lucrari pentru cele 6 loturi din etapa II a proiectului "Reducerea eroziunii costiere etapa II (2014-2020)" Pentru acest proiect necesarul de finantare pentru anul 2021 este de 2.195.304 mii lei credit de angajament si 394.000

mii lei credit bugetar .

- se estimeaza semnarea contractelor de finantare demararea procedurilor de achizitie lucrari si servicii si inceperea executiei la urmatoarele proiecte:

- - "Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea unde este necesar a fi asigurat 70,244 milioane lei credit de angajament si 22,574 milioane lei credit bugetar.

- "Amenajare complexa rau Barzava si afluenti pe sectorul Bocsa - Gataia- Denta, judetul Caras-Severin si judetul Timis" unde este necesar a fi asigurat 162,194 milioane lei credit de angajament si 20, milioane lei credit bugetar.

- "Marirea gradului de siguranta a acumularii Colibita, judetul Bistrita-Nasaud" unde este necesar a fi asigurat 226,55 milioane lei credit de angajament si 10 milioane lei credit bugetar.

Din aceasta suma, o parte din bani sunt pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie.Potrivit Guvernului, perdelele forestiere vizeaza protectia cailor de comunicatie si de transport, respectiv de aparare a acestora impotriva inzapezirilor.Pentru protejarea cailor de comunicatii impotriva inzapezirii, perdelele forestiere de protectie s-au dovedit solutia cea mai eficienta, acestea actionand ca parazapezi biologice.In anul 2021 se vor finanta prin Regia Nationala a Padurilor 35 obiective pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie care totalizeaza suprafata de cca 662,63 ha", se arata in proiectul de buget.De asemenea, bugetul de la Mediu va mai fi cheltuit si pe corectarea torentilor si reabilitarea drumurilor forestiere.In anul 2021 pentru apararea impotriva scurgerilor torentiale de pe versanti sireabilitari de drumuri forestiere calamitate, s-au prevazut cheltuieli deexpertiza, proiectare si executie privind consolidarile, in suma de 9,9 milioane de lei."Obiectivele de corectare a torentilor sunt realizate pentru combaterea torentialitatii, cuscopul de a proteja asezarile omenesti, caile de comunicatie, obiectivele sociale sieconomice, terenurile forestiere si agricole limitrofe etc", se mai arata in proiectul de buget.In contextul schimbarilor climatice contemporane, cand zilele caniculare sunt urmatede ploi toretiale care depasesc cu mult debitele istorice si antreneaza, in bazinele in care se produc, mari cantitati de aluviuni si flotanti, lucrarile de corectare a torentilor sunt principala stavila in fata acestora.Obiectivele de reabilitare a drumurilor forestiere afectate de viituri torentiale, sau delipsa lucrarilor de intretinere si reparare, vizeaza interventii asupra acestora in vedereaasigurarii accesului la masa lemnoasa care urmeaza a fi exploatata sau pentru interventii in caz de necesitate (accidente, doboraturi de vant si zapada, atacuri de insecte, incendii etc.)."Subliniem ca o buna parte din drumurile forestiere constituie singurul acces la unelecomunitati locale isolate", spun autoritatile.Obiectivele de reconstructie ecologica si perimetrele de ameliorare finantate din fondulde ameliorare vizeaza readucerea in circuitul productiv prin impadurirea terenurilor care prin degradare si poluare si-au pierdut capacitatea de productie agricola.In anul 2021 sunt finantate 45 obiective de reconstructie ecologica in intreaga tara,care totalizeaza 2.290 ha, a caror executie a inceput, esalonat din 2008 si se va continua pana in anul 2024.Prin Garzile forestiere se vor finanta perdele forestiere (25 buc) care totalizeaza 574ha de suprafata impadurita.Avand in vedere perioada de finantare POIM 2014-2020, pentru anul 2021 - 2024M.M.A.P are in implementare un numar de 19 proiecte care vizeaza executia de lucrari de aparare impotriva inundatiilor si eroziune costiera.Sumele alocate in limita transmisa de catre Ministerul Finantelor pentru anul 2021 suntpentru: