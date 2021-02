Bugetul Ministerului Agriculturii creste cu 10%. Cu toate acestea, producatorii nu vor mai fi despagubiti in caz de calamitate

Desi bugetul este ceva mai mare decat cel de anul trecut, in acesta nu sunt trecute despagubirile pentru agricultori asa cum promitea ministerul anul trecut.Astfel ca, pentru anul trecut au fost trecute 930 de milioane de lei, in timp ce pentru anul acesta suma este redusa cu 99,9%, dupa cum se arata chiar in propunerea de buget pentru 2021. Suma pregatita pentru despagubiri in caz de calamitati este de doar 1 milion de lei.Sectiunea "sprijinirea producatorilor agricoli" are, de asemenea, o reducere de peste 1 miliard de lei. Daca in 2020, aceasta se ridica la aproape 2,3 miliarde de lei, anul acesta va fi de aproape 1,18 miliarde de lei, potrivit propunerii de buget.De asemenea, aproximativ 215 milioane de lei, sunt alocati in bugetul Ministerului Agriculturii pentru recensamantul agricol. Grosul din aceasta suma, peste 207 milioane de lei sunt transferuri catre localitatile din Romania, circa 2,6 miliarde de lei sunt pentru cheltuieli cu personalul care va face recensamantul, iar alte peste 3 miliarde se duc pentru "bunuri si servicii".De asemenea, Ministerul Agriculturii finanteaza si 57 de licee agricole din Romania, cu un total de 15 milioane de lei.