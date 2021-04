Cum arata bugetul Primariei Capitalei pe 2021: suma colosala alocata pentru salarii. Scorul "meciului" investitii-subventii

Cu ce investitii se lauda Nicusor Dan

Unde mai merg o parte din bani

- Largire Soseaua Fabrica de Glucoza, proiect finalizat - 9,8 milioane lei;

- Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, lucrare finalizata - circa 6 milioane lei;

- Sistem de management al documentelor si fluxurilor de lucru in PMB - circa 1 milion lei;

- Patinoar Lia Manoliu - 571.000 lei;

- Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti - 5 milioane lei.

Din totii banii pe care-i are la dispozitie PMB , 2,2 miliarde de lei sunt destinati investitiilor, in timp ce 2,247 miliarde de lei merg catre subventii."Alocam sume importante pentru investitii. 30% din buget (aproximativ 2,2 miliarde de lei) merge pentru cheltuieli de dezvoltare/investitii, in timp ce, conform executiei bugetare aferenta anului 2020, fosta administratie a avut doar 476 de milioane de lei drept cheltuieli de dezvoltare. Eliminam risipa. De la peste 200 de milioane de lei dati in 2019 pentru festivaluri si alte evenimente similare, vom avea in acest an doar cateva milioane de lei, pentru evenimentele de traditie ale Capitalei Platim datoriile. Facem curatenie in dezastrul lasat de fosta conducere a primariei si alocam circa 1 miliard de lei pentru plata vechilor datorii ", a scris Nicusor Dan pe Facebook. Bugetul general pe 2021 al Primariei Capitalei are "in plan" venituri de 9,592 de miliarde de lei si cheltuieli de 9,645 miliarde de lei.Dupa cele doua categorii mai sus mentionate, cheltuielile cu personalul "mananca" si ele destul de mult, astfel ca pe salarii se duc 1,896 de miliarde de lei.In clasamentul cheltuielilor puse in dezbatere publica de PMB mai sunt si cheltuielile cu achizitiile de bunuri si servicii, care cumuleaza 1,731 miliarde de lei. Gabriela Firea i-a lasat "mostenire" lui Nicusor Dan credite de aproape 168 de milioane de lei, care vin la pachet cu dobanzi de aproape 158 de milioane de lei.Dintre cele 2,2 miliarde de lei destinate investitiilor, se pare ca actualul edil a concentrat banii pe marile proiecte abandonate din diverse motive si pe problemele mari cu care se confrunta Bucurestiul.Nicusor Dan isi propune sa modernizeze anul acesta 32 de kilometri din reteaua de termoficare a orasului, apoi sa investeasca 40 de milioane de lei in continuarea lucrarilor pentru Prelungirea Ghencea.De asemenea, pasajul Doamna Ghica va mai inghiti si el vreo 39 de milioane de lei, dar asta pentru ca la o parte din cheltuieli contribuie si Primaria Sectorului 2.Actualul edil aloca o parte semnificativa pentru finantarea reabilitarii cladirilor cu risc seismic.Primaria Sectorului 5 va beneficia si ea de o modernizare de aproximativ 25 de milioane de lei, in timp ce cateva spitale din subordinea Primariei Generale se vor bucura de ceva lucrari de reabilitare.Nicusor Dan a mai hotarat sa puna la bataie 2 milioane de lei prin asa-zisul buget participativ. Adica bucurestenii vor decide ei unde se vor duce acesti bani.