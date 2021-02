Economisti: Bugetul pe 2021, unul de corectie. CES nu vrea ca statul sa ajute companiile in detrimentul bugetarilor

Gestionarea falimentului sistemelor sanitar si educational

Avem nevoie de reforme profunde

Redresare economica, poate in 2022

* Imbunatatirea eficientei colectarii,

* Largirea bazei de impozitare,

* Ingustarea exceptiilor si portitelor care abat in sens negativ taxele platite de unii contribuabili de la cotele standard,

* Combaterea ferma a evaziunii fiscale si a concurentei neloiale

* Optimizarea ratelor de impozitare/ taxare

Consiliul Economic si Social (CES) nu este de acord cu noul buget

* Sunt mentinute subventii nejustificate

* Proiectul de buget este unul de austeritate, construit pe taieri si limitari salariale si reducerea sau limitarea unor drepturi

* Nu sunt prevazute cresteri ale colectarii taxelor si impozitelor, masura care ar aduce suficiente venituri la buget pentru acoperirea necesarului in domeniile educatiei, sanatatii si investitiilor

* Sustinerea companiilor prin ajutoare de stat nu ar trebui sa se faca cu pretul reducerii cheltuielilor bugetare, mai ales ale acelor cheltuieli bugetare care trebuie sa vina in sprijinul cetatenilor cu venituri mici, in contextul recesiunii economice si cresterii continue a costurilor vietii

Economistii vad bugetul de anul acesta ca fiind, fie unul de corectie, fie unul de functionare, dar in niciun caz de austeritate desi se strange cureaua."Corectia macroeconomica trebuia sa inceapa in 2020, dar corectia a fost stopata de pandemie, iar bugetul 2021, in pofida a ceea ce se afirma, si anume ca este unul de austeritate, eu zic ca este unul al ratiunii. A-l compara cu bugetele din 2010-2011, cand au fost taiate drastic venituri de personal, de salarii, este un non-sens", a declarat Daniel Daianu , presedintele Consiliului Fiscal.Pe de alta parte, presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), Andreea Paul , considera ca bugetul pentru anul curent este unul de functionare si nu de dezvoltare, iar din el lipseste in totalitate perspectiva umana."Toti parametrii macroeconomici pe care noi ne construim bugetul acestei fabrici numita Romania pot sa cunoasca regrese extraordinare, daca nu vom ataca cea mai mare problema pe care noi o avem: noi traim astazi cea mai puternica criza umana, si ea se reflecta in industrie, se reflecta in educatie, se reflecta in administratia publica, in toate sferele vietii de zi cu zi. Bugetul Romaniei ar fi trebuit sa fie un buget de dezvoltare", a afirmat Andreea Paul.Potrivit ei, Romania are de gestionat in prezent falimentul sistemelor de educatie si sanitar."Astazi, suntem martorii roadelor a ceea ce n-am facut in trecut. Si parca nu mi-as dori sa fiu parte a generatiei de economisti care asista la inca un val de inactivitate si sa culegem peste 10-20-30 de ani acelasi rezultat. Noi, astazi, avem de gestionat un adevarat faliment al scolii si al sistemului sanitar deopotriva. De ce din parametrii macroeconomici lipsesc date umane ce tin de calitatea vietii, cum ar fi de pilda 1 milion de elevi fara bacalaureat sau 1 din 4 tineri cu varsta intre 20 si 34 de ani absolventi de diferite studii care sunt neangajati?", se intreaba Paul.Aceasta estimeaza ca pana in 2030 un numar de 500.000 de copii intre 5 si 19 ani vor suferi de obezitate, in absenta unor interventii. In opinia ei, problemele grave de competitivitate ale Romaniei sunt provocate de criza umana si nu de infrastructura sau administratie publica.Fostul presedinte al Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, nu crede in calculele Guvernului in care timp de 4 ani, salariile bugetarilor vor ramane inghetate."La cheltuielile de personal, si anul acesta si anul viitor, anvelopa bugetara de cheltuieli de personal, chiar si in termeni nominali este aceeasi. Nu numai atat, ci chiar si in 2023 si 2024 e o crestere nesesizabila. Deci, practic, se pleaca de la ideea ca in urmatorii 4 ani anvelopa de salarii in sectorul bugetar este aceeasi, ramane inghetata, ceea ce sincer nu stiu daca este realist", a afirmat Ionut Dumitru.Potrivit lui, proiectia pe cheltuieli nu este realista in lipsa implementarii unor reforme profunde pe fiecare categorie de cheltuieli.Acesta spune ca am reusit sa ajustam, in termeni nominali, anvelopa bugetara si in termen de procent din PIB , evident, mai mult decat atat doar cand am redus salariile cu 25% si cand am redus numarul de personal in sectorul public cu mai bine de 10%."Ori in momentul acesta nu avem informatii ca se va intampla un lucru similar, adica mi se pare proiectia de cheltuieli - si la cheltuieli de bunuri si servicii ea chiar scade si in termeni nominali - nu mi se pare realista, daca nu implementam niste reforme foarte profunde pe fiecare categorie de cheltuieli. Adica sa revizuim spre exemplu schema de personal din sectorul public, sa revizuim schema de salarizare in sectorul public", a precizat Ionut Dumitru.Potrivit Consiliului Fiscal, redresarea economica se produce in lume. S-a intrat intr-o dinamica a recuperarii economice, chiar daca raman incertitudini mari si diferente majore intre sectoare."In UE economiile isi vor reveni in ansamblu cu circa 3,7%, nivelul din 2019 fiind asteptat sa fie atins in 2022 cand cresterea ar fi de 3,9% - conform datelor din prognoza de iarna 2021 a Comisiei Europene", se arata in Opinia Consiliului Fiscal cu privire la Bugetul Romaniei pe 2021.In Romania, Guvernul prognozeaza o crestere de 4,3 in 2021, o cifra realizabila, dar care depinde de evolutia pandemiei."Vaccinurile si vaccinarea in masa sunt marile noutati ale anului 2021, intrucat permit protejarea mai buna a populatiei. Dar pandemia persista si in acest an si exista temeri legate de noi tulpini. Este esential ca cetatenii sa respecte regulile de protectie individuala si colectiva in continuare", se mai arata in punctul de vedere al Consiliului Fiscal.De asemenea, sporul numarului de salariati din economie este prognozat la 1,6%, concomitent cu o crestere a castigului salarial brut de 4,5%.Oficialii Consiliului Fiscal spun ca este dificil de imaginat realizarea consolidarii bugetare in intervalul 2021-2024 in absenta cresterii semnificative a veniturilor bugetare.Acestea ar putea proveni din:Pe de alta parte, CES a dat aviz nefavorabil noului buget pe 2021 si a enumerat o serie de motive care au fost demontate de reprezentantii Guvernului.Potrivit CES, in noul buget: