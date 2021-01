Cat de rentabila este investitia in criptomonede. Valoarea colosala la care Bitcoinul este estimat pana la finalul lui 2022

Bitcoin

Ethereum

Ripple XRP

CITESTE SI:

Cu toate acestea, analisti financiari din Statele Unite spun ca s-ar putea sa se formeze o bula, in timp ce altii pariaza ca Bitcoin va ajunge si la 100.000 de dolari pana la finele anului acesta sau in 2022.Spre exemplu, fostul economist Merrill Lynch, David Rosenberg, considera ca Bitcoin este o bula masiva. Vorbind la CNBC , economistul-sef al Rosenberg Research a opinat ca pietele globale sunt in prezent supraextinse. El a sustinut ca Bitcoin si piata de valori sunt bule, prima fiind cea mai mare bula.Spatiul criptomonedelor ar putea vedea o alta piata descendenta asemanatoare cu prabusirea din 2018.Dar, in timp ce Rosenberg crede ca nu exista viitor in Bitcoin, alti cativa economisti si investitori apeleaza la activul digital pentru a se proteja impotriva politicilor monetare instabile.Pe de alta parte, CEO-ul Binance, Catherine Coley, considera ca "Bitcoinerii" ar putea vedea o versiune "accelerata" a cursei din 2017. Ea a spus ca raliul actual ar putea impinge cripta emblematica la 100.000 de dolari pana in 2022, citeza Cripto Vibes Potrivit ei, recenta crestere a pretului Bitcoin de la 19.000 dolari la peste 34.000 dolari in mai putin de o luna poate sa fi venit din cauza unei cresteri a numarului de investitori institutionali care s-au interesat de criptomoneda."Cred ca mergem spre 75.000 - 100.000 USD pentru Bitcoin pana la sfarsitul anului 2021", spune Coley, care se numara printre multi alti indivizi de profil inalt care au oferit predictii "rasunatoare" pentru urmatorii ani.Ceva mai precaut in estimari este Andrew Keys de la Darma Capital care crede ca Bitcoin va ajunge anul acesta la doar 50.000 de dolari.In decembrie 2019, Ethereum valora undeva la 130 de dolari, iar zilele acestea s-a apropiat de pragul de 1.200 de dolari, dupa ce jumatate din aceasta valoare a castigat-o numai in ultima luna, potrivit Statista.com Analistii sunt de parere ca Ethereum castiga atat de mult teren pe fondul interesului pe care investitorii il arata pentru Bitcoin. Astfel ca, principala critomoneda atrage atentia si asupra celorlalte.Pe de alta parte, acelasi Andrey Keys, considera ca Ethereum are toate sansele sa ajunga la 2.000 de dolari pe parcursul anuluii 2021, anunta Coin Desk O criptomoneda la fel de importanta pentru piata, daca ne uitam la nivelul ei de capitalizare, in 2021 este XRP. Numai ca aceasta moneda virtuala a trecut la finele anului trecut printr-una dintre cele mai proaste vesti pentru o astfel de investitie.SEC (US Securities and Exchange Commission - Comisia de Valori Mobiliare), arbitul pietei financiare din SUA, a intentat proces impotriva Ripple Labs pe motiv ca aceasta este un activ financiar si prin urmare se supune regulilor SEC, nu o moneda virtuala, potrivit Investing.com In cazul acestei monede este un imens scandal, avand in vedere ca de cand a fost intentat procesul, moneda si-a pierdut mai bine de 60% din valoare, ajungand zilele acestea sa fie tranzactionata la 23 de centi.In 2018, moneda atinsese un varf de 3,29 de dolari, iar anul acesta nimeni nu se mai avanta sa faca predictii despre aceasta si valoarea la care ar putea ajunge. Cert este ca de la o capitalizare de peste 130 de miliarde de dolari, acum a ajuns la sub 10 miliarde de dolari.Specialistii Coin Geek spun despre caderea Ripple ca dupa ce capitalizarea i-a scazut cu 93%, de la 137 miliarde de dolari, la 10 miliarde de dolari, ca este al treilea cel mai mare colaps, mai mare decat Enron si Worldcom. Desi nu este in faliment, caderea este ceva mai mica decat cea a Lehman Brothers si Washington Mutual.