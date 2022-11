Bulevardul Magheru, printre cele mai scumpe strazi din lume

Bulevardul Magheru din Bucuresti ocupa locul 30 in topul celor mai scumpe artere comerciale din lume, clasament realizat de cea mai mare firma de consultatie imobiliara, Cushman & Wakefield.

Romania a urcat sase locuri in acest top, odata cu intrarea in Uniunea Europeana. O alta tara care a urcat semnificativ in clasament este Belgia, tara care a sarit cinci locuri, pentru a ajunge pe locul 23.

Fifth Avenue din New York ocupa si de aceasta data primul loc in top. Chiria pe aceasta artera depaseste 1000 de euro pentru un metru patrat. Locul secund este ocupat de Causeway Bay din Hong Kong, unde chiria pe un an trece putin de 950 de euro pentru un metru patrat.

Champs Elysees, in Paris, ramane pe cea de-a treia pozitie in clasament. Cea mai spectaculoasa urcare o are Khan Market din News Delhi, India, care a urcat 17 pozitii, pentru a ajunge pe locul 24.

Proiectul "Main Streets Across the World 2006" analizeaza piata imobiliara in 233 de locatii comerciale din 47 de tari.

