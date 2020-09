Bulgaria a raportat cel mai dificil sezon turistic de vara, cu pierderi de aproape 80%

"Ceea ce putem spune despre acest sezon de vara este ca a fost cel mai dificil si, de asemenea, absolut neobisnuit pentru economia bulgara, europeana si internationala. In ceea ce priveste situatia din Bulgaria, cei implicati in sectorul turismului si Guvernul au facut multe eforturi", a afirmat directorul Consiliului National al Turismului, Polina Karastoyanova.Oficialul a adaugat: "Conform datelor din 2018 si 2019, peste noua milioane de turisti straini au vizitat Bulgaria. Evident, piata bulgara nu este pregatita sa inregistreze astfel de cifre. Doua milioane ar fi cifra maxima daca toti cetatenii bulgari ar avea oportunitatea de a-si petrece vacanta in tara".Estimarile arata scaderea numarului de turisti cu aproape 80% in acest sezon de vara."Aceste scaderi nu sunt doar in Bulgaria, ci si in alte destinatii competitive", a dat asigurari seful Consiliului National al Turismului, explicand ca se lucreaza la un plan privind gestionarea sezonului de iarna si a celui din vara viitoare.De asemenea, a anuntat Karastoyanova, aproape 25-30% dintre cei angajati in turism si-au pierdut locurile de munca.Peste noua milioane de turisti straini au vizitat Bulgaria anul trecut, iar oficialii de la Ministerul Turismului mizau pe o crestere de 10% in 2020.Bulgaria, tara cu o populatie de aproape 7 milioane de locuitori, a fost afectata de coronavirus intr-o masura relativ mica pana acum, dar numarul cazurilor detectate a crescut in ultimele saptamani.