Bulgaria aloca noi fonduri pentru redresarea economiei

Borisov, aflat la al treilea mandat si presat de manifestanti si opozitie sa demisioneze, sub acuzatii de coruptie, a explicat ca nu poate permite un "haos" politic, peste problemele economice care afecteaza locurile de munca si veniturile."Imi pare rau ca clasa politica nu-si da seama ce luni ne asteapta. As intelege daca cineva ar avea un plan mai bun", a spus el presei.Intre noile masuri, guvernul va majora platile medicilor din prima linie pana la finele acestui an, va acorda bonusuri unui numar de peste 2 milioane de pensionari si va creste ajutorul de somaj.Fiecare pensionar va primi cate 50 de leva in plus la pensie in urmatoarele trei luni, dupa care situatia va fi rediscutata, in functie de evolutia pandemiei si de situatia bugetara, a mentionat premierul. La randul lor, minimul alocatiei de somaj va creste de la 9 la 12 leva pe zi.Guvernul Borisov va aloca totodata 430 de milioane de leva sustinerii afacerilor din domeniul turismului, transporturilor si constructiilor si le va ajuta sa faca fata scaderii economice estimate de Comisia Europeana la 7% pentru anul in curs.Ministerul Culturii va primi la randul sau 15 milioane de leva pentru a finanta proiecte ale artistilor freelance.Executivul bulgar, care si-a revizuit bugetul pe 2020 corespunzator unui deficit fiscal de 3%, nu intentioneaza deocamdata sa contracteze noi datorii si va apela la rezerve pentru acoperirea cheltuielilor, a mai spus Borisov.Borisov a mentionat ca in vederea punerii in aplicare a masurilor starea de urgenta epidemica va mai fi prelungita cu inca o luna, pana la 31 august, prin ordinul ministrului sanatatii.Liderul Frontului national pentru salvarea Bulgariei, Valeri Simeonov, a afirmat la randul sau ca, la solicitarea companiilor de turism, Bulgaria va primi turisti din Moldova, Serbia, Macedonia de Nord, Israel si Kuweit, carora li se va cere sa prezinte teste PCR efectuate cu maxim 72 de ore inainte de sosirea in tara.Bulgaria a introdus deja in martie un pachet de circa 4,5 miliarde de leva sub forma de granturi si credite in conditii preferentiale.Guvernul sustine ca a salvat 160.000 de locuri de munca platind timp de trei luni 60% din salariile angajatilor care altfel ar fi fost concediati, mecanism ce urmeaza sa se prelungeasca pana in septembrie inclusiv. De asemenea, bancile au permis amanari de sase luni la plata unor rate.