Bulgaria da un ajutor de stat de 35 de euro/loc pentru turoperatorii aerieni care aduc turisti. Romania "pompeaza" bani in Tarom

Ce spune planul de ajutor de stat al Bulgariei pentru turoperatori

Scopul masurii

Justificarea acestui ajutor de stat

Tarom si Blue Air primesc ajutor de stat

Planul Bulgariei este dispus pe doua faze, iar in prima faza ajutorul este menit sa aduca aproape 800.000 de turisti straini in tara, oferind 35 de euro pe locul de avion ocupat in aeronave mai mari de 100 de locuri."Ajutorul de stat este destinat turoperatorilor care utilizeaza aeronave si au o licenta valida pentru operarea de zboruri charter spre Republica Bulgaria in scop turistic", se arata in actul Ministerului Turismului din Bulgaria."Masura este o subventie destinata furnizarii de capital de exploatare pentru operatorii de turism care efectueaza excursii turistice organizate in Republica Bulgaria. Administratorul ajutorului este Ministrul Turismului. Ministerul Turismului intentioneaza sa implementeze masura in 2 etape independente.cu o perioada de valabilitate de la data intrarii in vigoare a normei art. 26 din Legea privind masurile si actiunile din timpul starii de urgenta, declarate printr-o decizie a Adunarii Nationale din 13 martie 2020 si privind depasirea consecintelor pana la 31.12.2020. Faza 2 (01.01.2021 - 14.05.2022).este supusa unei notificari si aprobari separate de catre CE in conformitate cu regimul ajutorului de stat."Masura este o schema pentru acordarea de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor de turism care furnizeaza pachete turistice consumatorilor cu un punct de sosire final pe teritoriul Republicii Bulgaria, pentru a atenua consecintele socio-economice pentru sectorul turistic al COVID- 19 pandemie si permite beneficiarilor intreprinderilor sa se revina din criza si sa-si stabileasca lichiditatea."Pandemia COVID-19 pune o presiune fara precedent asupra ecosistemului turistic al Uniunii Europene. Intreprinderile turistice se confrunta cu o criza grava de lichiditate. Conform estimarilor institutelor de analiza de renume, pierderile de venituri la nivel european au ajuns la 85% pentru operatorii de turism si agentiile de turism pana la jumatatea acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Criza a afectat nu numai intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati precum calatorii, transporturi, alimente, recreere pe uscat sau apa, cultura sau natura, ci intreaga industrie turistica. Sprijinul acordat operatorilor de turism va stimula turismul care intra si, prin urmare, veniturile realizate ca urmare a furnizarii de servicii turistice pe teritoriul tarii", se mai arata in documentul Ministerului Turismului din Bulgaria.Potrivit Institutului National de Statistica din Bulgaria, vizitele turistilor straini in Republica Bulgaria, organizate de operatorii de turism au fost de putin peste 2,3 milioane in perioada mai-decembrie 2019. Partea principala a acestora este din pietele mai indepartate (Germania, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, pietele scandinave, Marea Britanie, Rusia etc.), prin urmare, majoritatea turistilor au ajuns pe calea aerului."Ca urmare a pandemiei, au existat schimbari semnificative in asteptarile pentru dezvoltarea turismului de intrare in Bulgaria in 2020. Numarul zborurilor anulate pe aeroporturile Varna si Burgas a crescut foarte repede. Conform celor mai recente date ale operatorilor aeroporturilor, scaderea numarului de zboruri programate a crescut semnificativ, iar acum procentul de chartere si zboruri programate este de aproximativ 42% pentru sezonul de vara 2020", se mai arata in document.In acest sens, masura se concentreaza pe operatorii de turism, care formeaza pachete turistice, inclusiv a celor care utilizeaza servicii turistice de baza in turismul de incoming. Autoritatile bulgare spun ca aceste entitati economice trebuie sustinute pentru ca ele cresc nivelul de consum al produselor de pe teritoriul Bulgariei si, mai mult, cresc si interesul pentru aceasta destinatie turistica dar si veniturile din activitatea economic in sectorul turistic.Pe de alta parte, la noi, Guvernul a adoptat, la finalul saptamanii trecute Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air.Potrivit sefului Cancelariei premierului, Ionel Danca, Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societatii comerciale Compania Nationala TAROM SA si societatii comerciale Blue Air Aviation SA pentru compensarea pierderilor provocate de pandemia de COVID-19.", a declarat Danca.