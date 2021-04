Bulgaria a decis sa permita accesul romanilor in baza "pasaportului" de vaccinare. Noua regula intra in vigoare oficial incepand de la 1 mai

Primul ministru al Bulgariei, ministrul sanatatii si ministrul turismului au avut o intalnire in aceasta dimineata cu reprezentanti ai afacerii din turism. In cadrul sedintei, inceputul sezonului turistic, au fost discutate reglementarile pentru industria turismului si cerintele pentru intrarea in tara.Informatiile oficiale vor fi publicate pana la sfarsitul zilei de maine (miercuri -n.red), dar cele mai importante decizii din acea sedinta sunt urmatoarele:De la 01.05 vor exista 3 modalitati de intrare in Bulgaria:* Certificat pentru o vaccinare completa (Vaccinarea se va face cu oricare dintre vaccinurile aprobate oficial de OMS).* Document pentru un test PCR negativ sau un test antigen. Doar testele antigenului efectuate de un producator autorizat din UE vor fi acceptate. In curand este asteptata o lista cu 16 aprobati de producatorii UE.* Document pe care calatorul l-a recuperat de la Covid-16 in ultimele 6 luni.Mai multe detalii, inclusiv varsta copiilor care nu trebuie sa prezinte rezultatul testului, sunt asteptate prin Ordinul oficial al ministrului sanatatii.Incepand cu data de 29 ianuarie 2021 si pana la data de 30 aprilie 2021, toate persoanele (inclusiv cetatenii romani) care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria, indiferent de statul din care se deplaseaza, pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii.Documentul care atesta rezultatul negativ al testarii trebuie sa contina numele si prenumele persoanei (conform documentului de identitate cu care calatoreste), datele laboratorului care a efectuat testarea (denumirea, adresa sau alte date de contact), data efectuarii testarii, metoda testarii, inscrisa cu caractere latine (PCR) si rezultatul negativ (negative).