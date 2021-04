Bursa de la Bucuresti a castigat 800 milioane de lei din capitalizare in aceasta saptamana

Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 181,337 miliarde de lei in perioada 5 - 9 aprilie, de la 180,537 miliarde de lei consemnate saptamana precedenta.In aceasta saptamana, tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 180,155 milioane de lei, fata de 181,701 milioane de lei, in perioada 29 martie - 2 aprilie.Cea mai buna zi de tranzactionare la BVB a fost joi, 8 aprilie, cand s-au consemnat 62,069 milioane de lei, iar cea mai slaba zi, vineri, 9 aprilie, cu o valoare a tranzactiilor de 18,095 milioane de lei.Actiunile Med Life au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti, generand tranzactii de 40,053 milioane de lei, dar si o stagnare a pretului.In top 3 se mai afla Fondul Proprietatea, cu schimburi de 24,568 milioane lei si o scadere cu 3,38% in ceea ce priveste pretul actiunilor, urmata de titlurile Romgaz , cu tranzactii de 23,678 milioane de lei (0,90%).Cele mai importante cresteri ale cotatiilor au fost inregistrate de actiunile Grupului Industrial Electrocontact (+23,08%), Uztel (+20,45%) si Cemacon (+14,65%).La polul opus, scaderi importante au fost consemnate de actiunile Bermas, care au inregistrat un declin de 15,00%, urmate de cele ale Comelf (-4,71%) si ale Fondului Proprietatea (-3,38%).