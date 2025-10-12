Bursa de pe Wall Street isi revine, dupa vanzarea bancii Bear Stearns

Bursa din New York a incheiat luni o sedinta agitata, in note contrastante, investitorii incercand sa se convinga ca ce a fost mai greu a fost evitat prin vanzarea la un pret foarte redus a bancii Bear Stearns.

Indicele Dow Jones a urcat cu 0,18% insa indicele Nasdaq a scazut cu 1,60%, scrie Reuters. Dupa o scadere pe aproape 200 de puncte la inceputul sedintei, indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) a crescut in final cu 21,16 puncte, la 11.972,25 puncte.

In schimb, indicele Nasdaq, al titlurilor tehnologice, a scazut cu 35,48 puncte, la 2.177,01 puncte. Indicele Standard and Poor's 500 a scazut cu 0,89% (11,51 puncte), la 1.276, 62 puncte.

Nervozitatea pietelor financiare a atins din nou luni cote alarmante, dupa anuntul achizitiei bancii de investitii Bear Stearns (care fusese deja salvata de urgenta la sfarsitul saptamanii trecute pentru a evita un faliment) de catre JP Morgan, pentru un pret derizoriu.

"Acest lucru alimenteaza temerile legate de valoarea actuala a grupurilor de pe Wall Street", aprecizat Dick Green, analist al deBriefing.com.

