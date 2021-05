Bursa de Valori Bucuresti a inchis miercuri in scadere. Tanzactiile au ''sarit'' de un miliard de lei

Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,30%, pana la 11.607,74 de puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o scadere de 0,32%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,28% din valoare.In acelasi timp, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, a incheiat sedinta pe minus cu 0,28%, iar BET-NG, care masoara evolutia celor zece companii energetice si de utilitati, s-a depreciat cu 0,26%. Indicele SIF-urilor, BET-FI, a inchis in scadere cu 0,21%.Pe Piata Reglementata, cele mai tranzactionate au fost actiunile Fondului Proprietatea, care au generat schimburi in valoare de 4,59 milioane de lei, urmate de titlurile Teraplast, cu 3,93 milioane de lei, si de cele ale Bancii Transilvania - 2,46 milioane de lei.Cele mai bune evolutii au fost inregistrate de actiunile Mecanica Fina, in crestere cu 13,68%, Conted (+10,94%) si COS Targoviste (+8,98%).Pe de alta parte, cele mai importante scaderi au fost consemnate de titlurile SIF Hoteluri (-13,33%), Romcab (-9,43%) si Dafora (-5,88%).