Bursa din New York a inchis in crestere, dupa trei zile de pierderi. Actiunile Tesla au urcat cu 11%

Actiunile Apple Microsoft si Amazon.com, cele mai mari companii listate la bursa americana in functie de capitalizare, au urcat fiecare cu cel putin 3%.Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,6%, S&P 500 cu 2,01% si Nasdaq Composite cu 2,71%.Cresterile procentuale marcheaza cea mai buna performanta consemnata intr-o singura zi de S&P dupa 5 iunie, pentru Nasdaq dupa 29 aprilie si pentru Dow Jones dupa 14 iunie.Actiunile AstraZeneca au scazut cu 1,96% in urma intreruperii studiului clinic al vaccinului pentru noul coronavirus, chiar daca acesta ar putea fi reluat saptamana viitoare, potrivit Financial Times.Titlurile Tiffany & Co au scazut cu 6,44%, dupa ce grupul francez LVMH a anuntat ca renunta la acordul de preluare a lantului american de magazine de bijuterii, de 16 miliarde de dolari.