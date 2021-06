Indicii bursieri europeni au inchis marti la niveluri record, sustinuti de datele economice solide

Indicele pan-european Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,8%, iar in timpul tranzactiilor a atins un nou maxim istoric. Componenta resurselor naturale a avansat cu 2,9%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu pozitiv.Majoritatea actiunilor din regiunea Asia-Pacific au evoluat marti in sens pozitiv, investitorii reactionand la indicele privind intentiiile de achizitii ale managerilor din sectorul productiv, de 52 in luna mai, depasind asteptarile de 51,9.Si pe Wall Street indicii importanti au crescut, sustinuti de actiunile din sectorul calatoriilor si cel energetic, pe fondul redeschiderii activitatilor.Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 0,95%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,66%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,82%. Luni, indicii europeni majori au inchis in scadere, influentati de datele referitoare la inflatie din Germania si Spania , pe fondul unei sedinte linistite, pietele britanice si americane fiind inchise pentru sarbatori.Date finale publicate marti au aratat ca indicele PMI al IHS Markit a atins un maxim record de 63,1, in crestere de la 62,9 in aprilie si peste estimarile initiale de 62,8.In Marea Britanie indicele privind activitatile fabricilor a urcat in mai la 65,6, de la 60,9 in aprilie, consemnand cea mai mare crestere de la inregistrarea datelor de acest tip.Comisia Europeana a propus luni ca turistii vaccinati sa fie exceptati de la testarea obligatorie sau de la carantina, atunci cand calatoresc intre statele UE, cerand o relaxare treptata a restrictiilor de calatorie.Intre timp, UE este pregatita sa atraga 750 de miliarde de euro de pe pietele publice si sa sustina economiile celor 27 de state membre, dupa criza coronavirusului.