Bursa nipona inchide pe rosu, in linie cu pietele americane

Bursa din Tokyo a inchis sedinta de marti in scadere puternica, in contextul in care investitorii sunt ingrijorati de aprecierea puternica a yenului.

Conform datelor de la inchidere, indicele Nikkei 225 a pierdut 422,89 puncte, sau 4,79%, la 8.413,91 puncte, relateaza AFP. De asemenea, indicele Topix a coborat cu 40,90 puncte, sau 4,78%, la 814,12 puncte.

Dolarul continua sa fluctueze aproape de un minim al ultimelor trei saptamani, atins luni, de 88,89 yeni, nu departe de deprecierea record inregistrata in decembrie, de 87 yeni.

In SUA, indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) a scazut cu 125,13 puncte, sau 1,46%, la 8.474,05 puncte. De asemenea, indicele Nasdaq a pierdut 32,80 puncte, sau 2,09%, la 1.538,79 puncte, marcand cea de-a patra cadere consecutiva.

Indicele Standard & Poor's 500 a coborat cu 20,09 puncte, sau 2,26%, la 870,26 puncte.

