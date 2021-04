Cascavalul de Saveni, inregistrat produs cu indicatie geografica protejata in Uniunea Europeana

Ce inseamna Indicatie geografica protejata

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de punere in aplicare al Comisiei Europene din data de 21 aprilie 2021, in cadrul caruia Cascaval de Saveni" a fost inregistrat ca produs de Indicatie Geografica Protejata.Produsul "Cascaval de Saveni" este o branza maturata, cu pasta oparita, avand o consistenta semitare. Acest sortiment de cascaval se obtine din lapte de vaca crud prin coagularea enzimatica cu cheag si prelucrarea conform unei metode specifice zonei."Cascavalul de Saveni" este o branza maturata produsa in regiunea Botosani. Se caracterizeaza printr-o perioada lunga de maturare (60 de zile), in urma careia consistenta sa devine onctuoasa si omogena, iar culoarea mai pronuntata. Gustul sau, usor amarui, se caracterizeaza prin nuante de nuca.Conditiile climatice locale, favorabile dezvoltarii pasunilor naturale bogate in flora diversa, contribuie la calitatea laptelui utilizat pentru productia de "Cascaval de Saveni".Aceste denumiri noi se vor alatura celor 1.609 produse alimentare deja protejate, dintre care 64 sunt specialitati traditionale garantate. Lista este disponibila in baza de date eAmbrosia.Indicatiile geografice permit consumatorilor sa aiba incredere si sa distinga produsele de calitate, ajutand, de asemenea, producatorii in comercializarea lor.Indicatia geografica protejata arata legatura dintre regiunea geografica specifica si denumirea produsului, in cazul in care o anumita calitate, reputatie sau alta caracteristica poate fi atribuita in mod esential originii sale geografice. Produsele cu IGP pot fi alimente, produse agricole sau vinuri. Pentru a beneficia de aceasta eticheta de calitate, cel putin una dintre etapele de productie , prelucrare sau preparare trebuie sa aiba loc in regiune.In cazul vinului, aceasta inseamna ca cel putin 85% din strugurii utilizati trebuie sa provina exclusiv din aria geografica in care se produce efectiv vinul.