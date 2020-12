Orban: Calea ferata a fost "Cenusareasa" infrastructurii din Romania

CITESTE SI:

"Din pacate, 30 de ani, calea ferata a fost "Cenusareasa" modurilor de transport din Romania. Romania a mers pe sens contrar in ceea ce priveste calea ferata fata de Uniunea Europeana. Uniunea Europeana, in strategia de dezvoltare a transportului, considera transportul pe calea ferata ca un transport prioritar din multe motive. In ultimii ani, in Europa s-au facut investitii masive, s-au dezvoltat retele de cale ferata rapide, s-au modernizat tronsoanele de cale ferata, dezvoltarea transporturilor pe calea ferata a cunoscut o viteza fara precedent", a afirmat Orban.Potrivit lui, Romania trebuie sa intre in linia, in strategia europeana in domeniul caii ferate si, pentru noi, in urmatorii patru ani, calea ferata va fi o prioritate - investitii in modernizarea infrastructurii caii ferate."De asemenea, vor fi prioritare, pentru noi, investitiile care trebuie facute inclusiv in ceea ce priveste materialul rulant pe calea ferata", a mai spus Orban.Calea ferata Giurgiu - Bucuresti este cea mai veche cale ferata construita in Romania."Am tinut sa fiu prezent la acest moment, pe care il astept de foarte mult timp, Am fost ministrul Transporturilor in perioada 2007 - 2008, am incercat sa rezolv aceasta rusine pentru noi, si anume aceea de a nu avea un pod care sa traverseze raul Arges si, dupa ce am plecat, in 2008, de 12 ani de zile, din pacate, nu s-a facut aproape nimic. Acest contract care cuprinde podul de peste Arges, podul de la Gradistea, este extrem de important. Calea ferata Giurgiu - Bucuresti este cea mai veche cale ferata construita in Romania. Sigur ca sunt cai ferate mai vechi, dar nu au fost construite la vremea respectiva pe teritoriu care apartinea Romaniei", a declarat seful Guvernului.De 15 ani, aceasta cale ferata este scoasa din uz din cauza acestui pod de la Gradistea. Mai mult decat atat, calea ferata Giurgiu - Bucuresti face parte dintr-un coridor de transport extrem de important, care asigura legatura nord-sud.Din punct de vedere economic, cu cat infrastructura feroviara se modernizeaza mai repede, cu atat Romania devine mai atractiva pentru investitii, cu atat mai mult stimuleaza companiile prezente sa-si dezvolte afacerile in tara noastra."Mai mult decat atat, Romania este o poarta de intrare - iesire in Europa. Modernizarea infrastructurii feroviare reprezinta o prioritate zero, pentru a fructifica acest urias avantaj. Intentionam ca in urmatorii ani sa utilizam toate resursele financiare pentru a putea moderniza accelerat calea ferata, astfel incat sa avem cu adevarat un transport feroviar competitiv, eficient, care sa reprezinte un motor de dezvoltare economica si, in acelasi timp, o varianta rentabila de transport pentru cetatenii care vor sa foloseasca drumul fierului", a mai afirmat seful Executivului.